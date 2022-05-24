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網紅搭機酒灑全身 公然脫丁字褲高舉到風口吹乾

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅Vvs Diamond。圖／擷自Instagram
網紅Vvs Diamond。圖／擷自Instagram

近日，美國的一名網紅在乘坐飛機時脫下內褲，並高舉到送風口，該名網紅的友人還將過程拍下，影片上傳至社群媒體後，也引來大批網友觀看，但這樣的大膽行徑卻不是所有人都買單。

根據《紐約郵報》報導，網紅戴蒙德（Vvs Diamond）近日在社群媒體發布了一段短片，該短片在TikTok上有數百萬次的觀看，在Instagram上則有1萬多的點讚數。

短片中，戴蒙德搭機時把一件紅色丁字褲高舉到頭頂上的送風口，並不停擺弄。報導指出，戴蒙德的大膽舉動長達三分鐘，而從影片可以看到，過程中戴蒙德身旁都是有其他乘客在的；戴蒙德受訪時也表示，當時旁邊的夫婦還有問她「妳還好嗎？」

至於為什麼會這麼做，戴蒙德說自己當時乘坐飛往芝加哥的西南航班，準備參加一場成人博覽會，「前一天晚上和朋友聚會後，我喝醉了，起飛前在機場喝了幾杯濃烈的Mimosa（一種調酒）」。但她在登機前把酒灑了，「我把酒灑在裙子上，浸透了我的內衣褲，所以我把它們取下來，放在風扇上晾乾」、「我就想，有何不可？」戴蒙德笑道。

然而此舉動也招致批評，「妳為什麼脫（內褲）？這不是私人飛機」、「零尊重」、「一點也不好笑，為什麼這麼失控」。而據報導，戴蒙德作風大膽，3月時為抗議俄羅斯入侵烏克蘭，即僅穿一條丁字褲，並用人體彩繪的方式示威。

@itsvvsdiamond

What airline am I on? 😭 #fyp #foryou #foryoupage #viral

♬ Love You So - The King Khan & BBQ Show

網紅 社群媒體 TikTok 機場

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