帥氣新郎跌倒秒變「禿頭」 新娘崩潰當場悔婚

禿頭錯了嗎？印度日前發生一場婚禮悲劇，一名新郎在婚禮途中頭暈倒地，意外讓他的假髮掉落，瞬間成了「禿頭」，一旁的新娘才驚覺自己受騙，氣得當場悔婚，儘管家人從旁勸說，但她仍堅持拒嫁對方，最終還鬧上警局。

綜合印度媒體報導，這場婚禮於20日在北方邦烏納奧（Unnao）舉行，來自鄰縣坎普爾（Kanpur）的新郎潘卡（Pankaj）在儀式進行到一半時，突然頭暈目眩倒地，而他的假髮也隨著婚禮頭巾掉落，瞬間變成了「禿頭」，讓在場的賓客們捧腹大笑，然而一旁的新娘妮莎（Nisha）卻超傻眼，因為她在婚前完全不知道對方居然是個禿頭。

新娘絲毫不顧及婚禮舉行到一半，氣得當場悔婚走人，儘管雙方家人極力勸說，但隔天依然堅持不嫁給潘卡，倆家人還為此鬧上警局。最終，新郎家同意取消婚事，並退還給女方舉辦婚禮的56.6萬盧比（約新台幣21萬）。

對此，新娘的叔叔表示：「你不能期待婚姻能在謊言中走下去。」認為潘卡若提早告知，或許會有不同結果。