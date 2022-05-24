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女學員空中激戰飛行教官「換時數」 影片遭外流下場曝

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男機師用「免費的額外飛行時數」利誘女學員跟他發生性行為，兩人事後遭校方開除。圖擷自@fashionstyleng twitter
一名男機師用「免費的額外飛行時數」利誘女學員跟他發生性行為，兩人事後遭校方開除。圖擷自@fashionstyleng twitter

俄羅斯一名飛行學校的28歲已婚機師，日前說服21歲正妹女學員，只要和他在空中發生性行為，女學員就可以獲得額外的飛行時數，2人將影片上傳到網路，事件曝光後，飛行學校立刻將機師與女學員開除。

綜合外媒報導與推特貼文，俄羅斯薩索沃（Sasovo）民航飛行學校的男機師，一開始在上課期間說服女學員發生性行為，但女方以男機師已婚為由拒絕他。事後男機師又利誘女方，表示「只要和他在空中發生性行為，就可以免費獲得額外的飛行時數」，女學生最後答應了，兩人在塞斯納172型小型飛機的駕駛艙內激戰。

一名男機師用「免費的額外飛行時數」利誘女學員跟他發生性行為，兩人事後遭校方開除。圖擷自@fashionstyleng twitter
一名男機師用「免費的額外飛行時數」利誘女學員跟他發生性行為，兩人事後遭校方開除。圖擷自@fashionstyleng twitter

兩人還把這段過程拍下，並上傳到網路，影片馬上被網友關注，連飛行學校的其他職員都看到了，還不只一人認出這個男機師是同事，因此通報學校高層，兩人在短短一個月內，被校方火速開除。

女學員一開始聲稱沒有和機師發生性關係，但對方保證會給予額外的飛行時數後，她才和對方接吻、擁抱，強調「兩人沒有發生任何事」，而且當時飛機有開啟自動駕駛，不過後來又改口稱「只有做過一次」。

也有部分媒體指出，影片是另一名學員上傳的，該學員疑似想報復這名女學員，所以把影片上傳到網路上，而女學員在得知影片上傳後，也早就申請退學了。

機師 性行為 正妹

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