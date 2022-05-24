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最強爺孫戀！19歲少女甜笑閃嫁65歲阿伯 女方沒有提任何物質要求
相差46年的老夫少妻「爺孫戀」，是真愛還是靠物質維繫？印尼近日有一樁婚事引起熱論，65歲富翁與19歲處女相識1佪月便閃婚，老翁給了7億印尼盾（約新台幣166萬元）當禮金，還送房地產、汽車、黃金、珠寶等禮物。被問到女方是否貪圖錢財才與他結婚，男子強調所有東西都是他自願付出，女方沒有提出要任何東西，又形容2人的婚姻是出於「愛」與「感情」。
綜合當地傳媒報導，這樁婚事於上周三（5月18日）在印尼西爪哇（Jawa Barat）舉行，當天65歲新郎蘇塔尼（Sutani）娶了19歲新娘巴蓮蒂（Barenti）。
2人相識到結婚僅1個月，而蘇塔尼給予女家的聘禮極豐厚，包括7億印尼盾現金、房地產、汽車、黃金、珠寶等。一對新人年齡差距達46歲，這段爺孫戀隨即引來當地媒體熱論，被問到巴蓮蒂是否因錢促成婚事，蘇塔尼強禮所有聘禮都是他自願奉上，女方沒有向他提出任何物質要求。
蘇塔尼又強調，2人結婚是出於「愛」和「感情」2項因素，自己不在乎網友如何談論他們，也沒有感到不安，「我沒有使用社交媒體，沒有智慧型手機，就算知道有人在網路上談論我們的婚事，我也不在乎」。
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文章授權轉載自《香港01》
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