業者行銷「憲法賦予不穿褲投票權利」 澳洲人真半裸投票害小編哭了：一群瘋子

澳洲大選結果出爐！由勞工黨（Labor）領袖亞伯尼希（Anthony Albanese）勝選，將擔任新任總理，這也是澳洲睽違9年政黨輪替。不過，在21日投票日當天卻發生一些插曲，令嚴肅而緊張的大選之日變得格外逗趣。

根據澳媒《The Courier-Mail》報導，原來在大選前，泳裝品牌Budgy Smuggler在Instagram上發布消息，呼籲人們「行使憲法賦予不穿褲子投票的權利」，且承諾只要選民真的「不穿褲子、上街去投票」並拍照上傳網路，就發送一張65澳元（約新台幣1367元）折價券。

泳裝品牌budgysmuggler宣傳在澳洲大選當日「不穿褲子投票」並拍照PO網即可獲得折價券。 圖擷自 IG@budgysmuggler

澳洲大選當天是個低溫濕冷的壞天氣，原本Budgy Smuggler預期不會有太多民眾願意冒著寒風，且在公共場合脫下褲子；沒想到，當天竟引起數百位民眾響應號召「脫褲實踐權利」，Budgy Smuggler老闆亞當（ Adam Linforth）不禁苦笑道「這對Budgy Smuggler來說是非常燒錢的一天」，但Budgy Smuggler仍信守承諾，於今（23）日開始發送折價券。

Budgy Smuggler為推廣自家泳裝服飾發起的活動意外掀起民眾支持響應，Budgy Smuggler在instagram上分享響應民眾傳來的照片，隨著活動影響力愈大，Budgy Smuggler小編也笑虧「你們真是一群瘋子，但這是很好的一件事」。