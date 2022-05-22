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他收留22歲烏克蘭女難民 相處10天拋棄10年妻女私奔

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他收留22歲烏克蘭女難民 相處10天拋棄10年妻女私奔

聯合新聞網／ 綜合報導
29歲的東尼（Tony Garnett）拋棄他老婆與兩位女兒，與烏克蘭難民索菲亞（Sofiia Karkadym）私奔。圖擷自太陽報
29歲的東尼（Tony Garnett）拋棄他老婆與兩位女兒，與烏克蘭難民索菲亞（Sofiia Karkadym）私奔。圖擷自太陽報

俄羅斯入侵烏克蘭後，許多人逃離熟悉的家鄉，而周圍國家也陸續收留難民，有一位22歲的烏克蘭難民索菲亞（Sofiia Karkadym）便被29歲的東尼（Tony Garnett）與他28歲的老婆洛娜（Lorna）收留，但東尼在十天後就拋下妻子與兩位女兒，跟索菲亞私奔。

根據英國「太陽報」報導，隨著俄烏戰爭越來越嚴重，東尼簽署了政府的難民收容協議，但他發現申請過程太慢，便透過臉書社團提供幫助，索菲亞便因此獲得援助。

她4日抵達英國西約克郡（West Yorkshire）並正式入住東尼與洛娜的家。儘管洛娜反對，東尼還是把他六歲女兒的房間騰出來，讓女兒和她三歲妹妹一起睡在上下舖的床，並讓索菲亞有一整間房間可以休息。兩位女兒也很喜歡索菲亞，但洛娜對她們很快就建立起的關係感到不滿。

隨後，洛娜要求索菲亞離開他們的家，東尼最後也跟著索菲亞一起私奔了。

索菲亞在俄烏戰爭爆發一開始就逃離利沃夫（Lviv），她承認第一眼看到東尼時就喜歡上他了，「這一切都發生地很快，我知道一定很多人會對我有不好的想法，但這是我們的愛情故事，我看得出來東尼在上一段感情中有多不開心」。

東尼說，「我們對於這一切都很抱歉，但我與索菲亞的情感是之前都沒有過的感覺，我們決定餘生都在一起」。他也強調自己了解很多人會認為這發生地太快了，但是「索菲亞和我都知道這是對的選擇」。

洛娜的朋友事後表示，洛娜被這件事重重地打擊，「她與東尼已經在一起十年了，然而就在這十天內，她的家庭就這樣分崩離析」。

俄烏戰爭

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