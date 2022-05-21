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乳香四溢！地方辣媽為養3子 「一塊布遮兩點」吸客買爆

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國一名地方辣媽為獨力撫養3孩，身穿清涼比基尼叫賣榴槤。 圖擷自《Sanook》
泰國一名地方辣媽為獨力撫養3孩，身穿清涼比基尼叫賣榴槤。 圖擷自《Sanook》

泰國一名地方媽媽獨自撫養3名孩子，不只透過網路接訂單，更在路邊叫賣榴槤，她為了吸引客人目光，穿比基尼清涼上陣，果然引起注意，榴槤銷售業績也提升了。

根據泰媒《Sanook》報導，泰國一位媽媽諾羅可（Nolok）努力擺地攤賣榴槤，只為獨自養育3名孩子成長，但她希望能提高銷售量，出奇招穿比基尼招攬生意，成功吸引路過民眾注意，就連地方記者也爭相採訪、躍上新聞版面。

諾羅可告訴記者，她以每公斤200泰銖（約新台幣173元）價格出售，過去她只家門前販售榴槤，後來也懂得利用臉書等社群媒體接訂單，近來又將攤販移到村莊前擺地攤叫賣。許多村民看到諾羅可穿著清涼，都被吸引前來購買，但大家都看不出諾羅可已是3個孩子的辣媽。

不少網友見了紛紛給予支持，大讚「她努力賺錢撫養3個小孩，我為這位母親感到驕傲」、「不用在乎別人的眼光」、「我會去支持購買！」但也有人狠酸，「有必要為了撫養小孩這樣出賣自己的身體嗎？這讓小孩看到會有不好的影響」、「這是國家新文化，利用展現身材來販售商品」。

泰國一名地方辣媽為獨力撫養3孩，身穿清涼比基尼叫賣榴槤。 圖擷自《Sanook》
泰國一名地方辣媽為獨力撫養3孩，身穿清涼比基尼叫賣榴槤。 圖擷自《Sanook》

泰國 比基尼

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