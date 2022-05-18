近畿大學推「美男美女圖鑑」招生 日網友傻眼：消費學生

每年日本不少大學都會舉行選美或美男美女排行榜。日前位於大阪的近畿大學公開一本為招攬新生而製作的招生簡介，裏面刊登了大學内的餐廳、畢業生出路、校内流行穿搭等有趣實用資訊。不過近畿大學的教師聯盟卻發文批評當中「近畿美男美女圖鑑」的部份，直言質疑宣傳部的人品，覺得他們是消費學生。發言激發網友熱烈討論，一方有人認同教師聯盟的看法，但亦有人認為他們過份解讀。

日本大阪的近畿大學每年都會公開招生簡介以吸引新一屆高中畢業生入讀。這次備受爭議的近畿美男美女圖鑑的部分也已經連載8年，一直大受學生歡迎，沒想到這次教師聯盟的發言卻引來風波。圖鑑包含4男4女，刊登美男美女的照片，還有姓名、學科、喜歡的類型和將來的夢想等等。

教師聯盟的書記籐卷和宏教授接受日媒訪問時，批評美男美女圖鑑鼓勵「外貌至上主義」，認為圖鑒用相貌評價一位學生是不當的。他講到大學應該平等對待學生，成績上有差別是無可厚非，但用成績以外的部份決定學生的優劣是不能接受的。加上，美男美女圖鑒内除了學生的照片外，也有寫上姓名和學科。籐卷教授則擔心在招生簡介裏公開學生個人資料有機會令他們遇上跟蹤狂。

聯盟在Twitter上表示，宣傳部消費學生、把學生當成展品，質疑他們的人品，貼文引來網友熱烈討論，甚至Yahoo和朝日新聞亦撰文討論事件。日本節目《スッキリ》就事件訪問近畿大學的學生時，意見亦兩極。有學生認為圖鑒等部份可展現大學的多樣性和開朗校風，高中生很少有機會進入大學校舍，用這種方法「賣廣告」有效，認為不應因此受到批評。相反有學生認為這種美男美女的標簽和選美的企劃非常過時，而且還會牽涉性別和外貌歧視，同意教師聯盟的看法。

日本網友在Twitter上亦熱烈討論，當中有意見認為教師聯盟是僞君子，反指他們的主張是「逆差別」（逆歧視）。有網友講到聯盟小事化大，美男美女也可以是努力得出的結果，而且校方有得到學生的許可刊登照片和資料，不認為他們做法有錯誤。提出不論學業成績還是相貌與服裝穿搭都可以是學生個性的一部份。另一方，有網友表示圖鑒鼓勵「外貌至上主義」，批評大學在招生簡介裏刊登是不專業的做法，説到「又不是得到甚麽厲害的研究成果，美男美女有何意義？」。

大家對這次爭議又有甚麽看法呢？是教師聯盟過份解讀和僞善嗎？還是認為大學宣傳部的做法過時又不專業呢？不妨留言分享一下吧！

有學生認爲圖鑒企劃非常過時，還牽涉性別和外貌歧視。圖／擷自《スッキリ》

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文章授權轉載自《香港01》