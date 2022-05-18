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恢復「極樂輪班制」！巴西男擁8妻改策略 「先搶先贏」催生娃

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西男模烏索（Arthur O Urso）夢想組成「大家庭」，目前他有8名愛妻，更希望和每個人生下一個孩子。圖／取自Instagram
巴西男模烏索（Arthur O Urso）夢想組成「大家庭」，目前他有8名愛妻，更希望和每個人生下一個孩子。圖／取自Instagram

擁有8名妻子的巴西男模烏索（Arthur O Urso）曾制定「極樂輪班表」，希望給每位老婆平等的愛，但他卻因此快樂不起來，並終止了這項「按表操課」的計畫。不料事隔近半個月，烏索再度改變「行房守則」，為了盡快抱到小孩，他再度恢復「輪班制」，更加入「先搶先贏」的條款，與愛妻們親密互動、趕進度。

烏索（Arthur O Urso）夢想組成「美滿大家庭」，希望能擁有10名妻子，並和每一人生下一個小孩。他娶了第一任老婆卡莎琪（Luana Kazaki）後，又在去年（2021）一口氣娶回8名嬌妻，儘管其中一名愛妻今年向他提出離婚，他仍是擁有8名老婆的幸福男人。

烏索曾因「極樂輪班表」備感壓力，並取消了這項制度，改以「自然互動」加深夫妻間的情趣。然而，根據《每日鏡報》《太陽報》報導，近來烏索求子心切，眼看生兒進度嚴重落後，他決定「重操舊業」，恢復「愛妻輪班制」每天按表動作，還加入「先搶先贏」的條件，希望妻子們能盡快懷上他的小寶貝。

恢復「輪班制」後，每位妻子都有可能生下他的孩子，「我沒有特別偏愛哪位妻子，這一切都將自然發生」，烏索認為無論媽媽是誰，小孩都將備受關愛，他有信心孩子們會在充滿愛意與呵護的環境中長大。

烏索也提到，目前並不是每位老婆都想要生孩子，但家中的每個人都很期待新成員的加入。他也自信地表示，「我相信等第一個小孩來了之後，她們（指妻子們）一定會想要親自體驗並感受」，期許8位愛妻都能與他誕下愛的結晶。

烏索求子心切，決定恢復「輪班制」，並採「先搶先贏」的方式，為了迎接家中的新成員而努力。圖／取自Instagram
烏索求子心切，決定恢復「輪班制」，並採「先搶先贏」的方式，為了迎接家中的新成員而努力。圖／取自Instagram
烏索夢想組成「美滿大家庭」，希望能擁有10名妻子，並和每一人生下一個小孩。圖／取自Instagram
烏索夢想組成「美滿大家庭」，希望能擁有10名妻子，並和每一人生下一個小孩。圖／取自Instagram

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