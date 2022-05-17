馬斯克警告遲早亡國 日本政府竟推「戀愛課程」教壁咚

近年日本人口持續下跌，早前Elon Musk在Twitter回應一個相關貼文時表示，若日本政府不作出任何改變令出生率高於死亡率，日本終有一日將會亡國。最近日本内閣府亦就應如何透過研究男女關係改善「少子化」進行討論，當中竟然有建議提出推行戀愛教育，讓國民練習告白、求婚和壁咚……

香港的人口老化問題近年依然持續；根據2021年人口普查的結果顯示，香港的人口年齡中位數已由2011年的41.7歲上升至2021年的46.3歲。日本亦有同樣的情況，而且他們還面對著「少子化」的問題。

「少子化」是指生育率下降，幼年人口逐漸減少的情況；持續有可能會令未來年輕勞動人口下降，對社會結構和經濟發展做成影響。因此，日本政府内閣府的男女共同参画局（性別平等局）早前召開研究會討論「人生100年時代與家庭」。當中「戀愛格差」（戀愛階級差異）是一大議題，官員們建議應該對「戀愛弱者」們提供支援，推行戀愛教育，教人告白、求婚和壁咚。資料中更提到「少子化」的其中一個起因是因為女性漸趨肉食化，而男性們卻草食化？！

日本晨間節目《めざまし８》最近進行街訪調查年輕一代對推行戀愛教育的看法。對於教育部分包含教壁咚的做法，有不少人表示認為沒必要浪費稅金推行。而且現今流行交友app，如果想談戀愛有很多不同途徑可以選擇。除此之外，有年輕人認為電視劇裏的壁咚會有人氣的原因是演員是帥哥。若在現實世界這樣做不但毫無意義，更隨時會被人當成是性騷擾。有專門研究日本年輕一代文化的專家亦表示壁咚過時，女性們已經對這種粗暴手法無感，認為這個提議令人匪夷所思，直言是一場鬧劇。

性別平等局發佈的研究會資料中，除了建議推行戀愛教育以外，亦有不少吐槽點。裏面説到談戀愛會有很多益處，提出談得越多次戀愛婚姻就會更美滿、感到更幸福、收入也會增加。還有一部分講到女性越年輕就越多戀人，變得肉食化，但男性們卻越來越草食化。力推為「戀愛弱者」們提供教育及支援。

資料公開後惹日本網民熱議，有不少人認為政府提議非常白癡。甚至有網民表示如果政府真的推行課程自己不會生孩子，即使生了孩子也不會想兒女參加這種像是棟篤笑情節般的告白練習。資料中還記錄了「成為帥哥美女才可以增加戀愛經驗」、「男性超過80kg、女性超過60kg就沒有談戀愛的資格」和「小學時沒受過情人節朱古力，就一生都不會收到」等等令人傻眼的主張……真不敢想像上戀愛課堂時會有多尷尬啊……大家覺得日本政府真的會推行這個令人無語的壁咚教育嗎？

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文章授權轉載自《香港01》