快訊

第一線人員爆「醫護不再快篩」 她曝醫院慘痛現況：確診照顧陽性

新冠肺炎可能造成神經後遺症 《自然》最新研究：認知功能衰退20年

80歲夫發病見人就揮拳 70歲妻「老老照顧」悲喊：有愛也扛不住

夫妻住房享11天「馬拉松式愛愛」怒斥員工偷拍 飯店另有解釋

香港01 / 撰文：布萊恩
英國一對夫婦日前到西班牙馬略卡島（Majorca）度假，並準備享受為期11天的「馬拉松式性愛」。 示意圖／ingimage
英國一對夫婦日前到西班牙馬略卡島（Majorca）度假，並準備享受為期11天的「馬拉松式性愛」。 示意圖／ingimage

到飯店度假本想放鬆一下，誰知房內竟然有人偷拍？一對夫婦日前度假，並準備進行為期11天的「馬拉松式性愛」享受假期，沒料度假期間發現竟有飯員工疑似一直在旁偷拍，當場嚇壞並尖叫，怒斥員工變態兼報警。不過，飯店方面道出另一版本說法，非但否認有員工偷拍，反指該對夫婦喝醉了大吵，最終是飯店方面主動報警。

綜合外媒報導，英國28歲夫婦卡齊（Usama Qazi）及阿比蓋爾（Abigail Higson）在西班牙馬略卡島預訂了僅限成人入住的三星級飯店，費用558英鎊（約20,880元新台幣），為期11晚，而他們已將2名孩子交予阿比蓋爾的母親暫時照顧。

一切準備就緒，他們於是在飯店展開「馬拉松式性愛」享受假期。正當他們沉浸在自己歡愉的世界裏並轉換姿勢時，突然見到然有人在房內拿着手機，像是在拍攝他們，且認出該人是酒店員工。阿比蓋爾當場嚇壞尖叫，把對方推出房門並大喊，「你在做什麼，你這個變態！」。

夫婦又說，已在上周三（5月11日）凌晨報警求助。不過飯店否認事件，指是該對夫婦喝醉了，更因發出噪音引來其他房客投訴，又稱是報警的是他們的工作人員。

雖然發生了不愉快事件，但阿比蓋爾直言「沒有毀了我們的性生活」，夫婦倆已搬到另一間飯店繼續享受，而經一事長一智，他們進行性行為時都會把門擋住，以免發生同類事件。

延伸閱讀：

狂！美國夫婦4人行每晚輪流睡 不知誰是孩子生父

5星酒店職員稱因無理投訴被炒 嘆本地客7宗罪難服侍

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

女網友傳「色狗愛上母老虎」 7旬翁誤會回傳A片反挨告

51歲保守婦結婚22年慘遭丈夫背叛 離婚後「夜戰8男」大解放

美國前選美皇后「自製」凡爾賽宮 富豪老公險破產幾乎保不住

感人！單親媽扮男裝陪孩子出席學校活動 兒：這是我媽也是我爸

相關新聞

夫妻住房享11天「馬拉松式愛愛」怒斥員工偷拍 飯店另有解釋

到飯店度假本想放鬆一下，誰知房內竟然有人偷拍？一對夫婦日前度假，並準備進行為期11天的「馬拉松式性愛」享受假期，沒料度假期間發現竟有飯員工疑似一直在旁偷拍，當場嚇壞並尖叫，怒斥員工變態兼報警。不過…

單親媽買彩券18年都選同組號碼 1舉動錯過1.3億獎金

許多人喜歡買樂透彩券，希望有一天能中大獎。英國一名養育四個小孩的單親媽媽18年來固定買彩券，且都是簽同一組號碼，然而某次她突然改了號碼，因此與360萬英鎊（約新台幣1.3億元）的獎金擦身而過。

地方媽媽搶嘸停車位氣憤報復 「掏乳噴汁」攻擊荒謬影片瘋傳

美國華盛頓一名婦人日前在某處停車場準備要停車時，與一名男子因搶車位引發爭執，未料這名婦人搶輸後竟掀起衣領，掏出乳房朝對方車窗「狂噴母乳」攻擊，超離譜行徑全被拍了下來，影片也在社群網站上瘋傳。 這

感人！單親媽扮男裝陪孩子出席學校活動 兒：這是我媽也是我爸

母親節剛過，相信大家都有為媽媽送上禮物答謝她多年來的辛勞，特別是對於單親媽媽，一句簡單的感謝與擁抱，對她們而言已是最窩心的禮物！美國有一位單親媽媽Whitney Kittrell，跟丈夫離婚後獨自撫養2名小孩，為帶給孩子一個完整的童年，她身兼父職對子女倍加照顧，甚至在兒子幼稚園的「爸爸日」活動中，在臉上黏上鬍鬚，女扮男裝假裝兒子父親出席，兒子更超驕傲地跟同學介紹說：「這是我媽媽，也是我的爸爸」，這句話令媽媽十分感動！

美國前選美皇后「自製」凡爾賽宮 富豪老公險破產幾乎保不住

傑奎琳・西格爾（Jackie Siegel），美國「凡爾賽女王」一世，終於快裝修完自己的凡爾賽宮了。從這個抓馬的頭銜就可以看出，這位傑奎琳絕不是一般人。人有多大膽，地有多大產。她人生最大的成就不是嫁給了億萬富翁大衛・西格爾（David Siegel），而是說服這個富豪掏了上億美金給她在美國建了一座凡爾賽宮。

主管罵他「老又禿頭」 英國裁決：構成性騷擾

英國勞資審裁法庭11日公布的一項裁決中稱，在工作場所稱男性為「禿頭」構成性騷擾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。