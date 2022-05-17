夫妻住房享11天「馬拉松式愛愛」怒斥員工偷拍 飯店另有解釋

到飯店度假本想放鬆一下，誰知房內竟然有人偷拍？一對夫婦日前度假，並準備進行為期11天的「馬拉松式性愛」享受假期，沒料度假期間發現竟有飯員工疑似一直在旁偷拍，當場嚇壞並尖叫，怒斥員工變態兼報警。不過，飯店方面道出另一版本說法，非但否認有員工偷拍，反指該對夫婦喝醉了大吵，最終是飯店方面主動報警。

綜合外媒報導，英國28歲夫婦卡齊（Usama Qazi）及阿比蓋爾（Abigail Higson）在西班牙馬略卡島預訂了僅限成人入住的三星級飯店，費用558英鎊（約20,880元新台幣），為期11晚，而他們已將2名孩子交予阿比蓋爾的母親暫時照顧。

一切準備就緒，他們於是在飯店展開「馬拉松式性愛」享受假期。正當他們沉浸在自己歡愉的世界裏並轉換姿勢時，突然見到然有人在房內拿着手機，像是在拍攝他們，且認出該人是酒店員工。阿比蓋爾當場嚇壞尖叫，把對方推出房門並大喊，「你在做什麼，你這個變態！」。

夫婦又說，已在上周三（5月11日）凌晨報警求助。不過飯店否認事件，指是該對夫婦喝醉了，更因發出噪音引來其他房客投訴，又稱是報警的是他們的工作人員。

雖然發生了不愉快事件，但阿比蓋爾直言「沒有毀了我們的性生活」，夫婦倆已搬到另一間飯店繼續享受，而經一事長一智，他們進行性行為時都會把門擋住，以免發生同類事件。

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文章授權轉載自《香港01》