地方媽媽搶嘸停車位氣憤報復 「掏乳噴汁」攻擊荒謬影片瘋傳

美國華盛頓一名婦人日前在某處停車場準備要停車時，與一名男子因搶車位引發爭執，未料這名婦人搶輸後竟掀起衣領，掏出乳房朝對方車窗「狂噴母乳」攻擊，超離譜行徑全被拍了下來，影片也在社群網站上瘋傳。

這段短短19秒影片曝光，從影片中可見這名身穿紅衣的中年婦人與正在錄影的男子兩人為了搶車位發生爭執，車位被男子捷足先登，沒想到該婦人為了報復男子，竟從衣領掏出右邊乳房對著男子車窗擠噴乳汁。

男子見婦人誇張行徑，直呼「這是公然猥褻」，但婦人卻矢口否認並露出詭異笑容，不斷向他強調「這是母乳」，彷彿是在做記號，男子錄下這段荒謬恐嚇，更拍下婦人的車牌號碼揚言報警。

這段影片引起Reddit網友大肆討論，有人就說「這算是色情行為嗎？」、「除非她有哺乳的需要，否則在公共場合露奶，我想告她公然猥褻」、「換你撒尿在她的車上，宣稱這是屬於你的車位」。