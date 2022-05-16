單親媽買彩券18年都選同組號碼 1舉動錯過1.3億獎金

許多人喜歡買樂透彩券，希望有一天能中大獎。英國一名養育四個小孩的單親媽媽18年來固定買彩券，且都是簽同一組號碼，然而某次她突然改了號碼，因此與360萬英鎊（約新台幣1.3億元）的獎金擦身而過。

根據每日郵報報導指出，來自英國的哈特（Lorna Hart），她今年45歲，她自從歐洲百萬（EuroMillions）彩券2004年開始以來，每週都會購買同一組號碼「3、25、27、28、29」的彩券。然而她上週買彩券時，突然心血來潮改變號碼，改用電腦隨機選號，開獎後發現自己竟因此錯過頭獎。

哈特是一名單親媽媽，獨自養育四名子女，她患有肌痛性腦脊髓炎，8年前辭職離開職場，希望能靠彩券中獎買房，對於錯失獎金，她也相當豁達地表示，「至少我還有家人和朋友，這才是真正重要的」，她也說，會持續使用同組號碼買彩券，也許仍有中獎機會。

哈特的16歲兒子則表示，他會努力工作賺錢，希望是靠自己賺到100萬元，而不是依賴彩券或是拿別人給的錢。