美國前選美皇后「自製」凡爾賽宮 富豪老公險破產幾乎保不住

傑奎琳・西格爾（Jackie Siegel），美國「凡爾賽女王」一世，終於快裝修完自己的凡爾賽宮了。從這個抓馬的頭銜就可以看出，這位傑奎琳絕不是一般人。人有多大膽，地有多大產。她人生最大的成就不是嫁給了億萬富翁大衛・西格爾（David Siegel），而是說服這個富豪掏了上億美金給她在美國建了一座凡爾賽宮。

這座超級別墅不僅仿造法國的凡爾賽宮，名字也真的叫「凡爾賽宮」。它佔地就有8000多平方米，是美國最大的單戶住宅之一。不過雖然外形是華麗的歐式風格，但美國人包括傑奎琳自己都更喜歡把它比作一種更親切的東西：「它大得像超級沃爾瑪。」

不過因為這房子實在是太大了，裝修過程中又波折不斷。從買地至今20多年過去了，凡爾賽宮還沒裝修好。這一次，全身包裹得像雅典娜的「女王」傑奎琳本人親自上陣監工，介紹她這棟土豪到會下金子雨的宮殿。她正努力對標着卡戴珊家族，貢獻一場場好戲。

當代凡爾賽宮到底是怎樣的？

「當你走進門，我希望你會wow！wow！wow！wow！」「女王」傑奎琳連用四個wow，來表達她對凡爾賽宮的期待。在她的設想裏，這房子是相當king&queen的。

你可以從她的家族照片的風格裏，感受到她對成為女王的執着。當然了，美國沒有王室，也就不存在所謂僭越，如此自娛自樂未嘗不可。佔地八千多平米的凡爾賽宮，一共有三層。外形是她丈夫，億萬富翁本人親自設計的，類似於如今我國國內農村自建房的加強版。內有相當多功能，超級富豪的標配應有盡有。包括電影院、舞廳、保齡球館、Spa、游泳池、健身房、英式酒吧。傑奎琳特別愛這個酒吧，認為它在美國是獨一無二的。完全按照上世紀的英倫風設計，材料全英國進口。據說吧台真是從一家英國酒吧裏撬下來的。對女王來說，穿衣服要當季，裝修追求vintage。其中還有一個從倫敦運來的有一百多年曆史的古董電話亭。不過它並沒有被保留原樣，而是被重新漆上了紅色。

在細節上，King&Queen（主要是Queen）也有非常多奇思妙想，讓一群工作人員焦頭爛額。比如主臥的床要360度旋轉的，這樣可以環視窗外的美景。傑奎琳喜歡火烈鳥，但火烈鳥是保護動物，想搞到一張火烈鳥所有證，合法的方式很難，不合法的顯然不能在節目中播。所以她只能換巨嘴鳥養了。傑奎琳做夢都想擁有一套專業的鐵板燒烤架（類似於鐵板燒的模式）。但因為凡爾賽宮不具備燒烤排氣的管道，如果一定要裝，所有人可能都會被燻暈。這場辯論曠日持久，最終傑奎琳認輸。有一次就連她兒子都不站在她那邊——整整4600平米的大堂剛裝好大理石地面，傑奎琳一拍腦袋，突然說要全部換成特殊的舞廳地板。她兒子無奈地說：「你可以每天穿拖鞋。」這一次傑奎琳成功了。畢竟裝鐵板燒要命，換地板只是要錢而已。可惜因為疫情，從全球各地進口的舞廳地板並沒有按時到達美國，所以現在地板還沒裝完。

大堂的天花板上鑲的金葉子不太牢固，很容易掉下來。傑奎琳對此倒沒有什麼不滿，「這裏會下黃金雨，清潔工們很喜歡。」看來這金葉子是誰撿到了就歸誰。傑奎琳對歐洲貴族的效仿不僅停留在裝修風格，這對夫婦還花了兩三千萬美金，買了一大批歐洲古董。包括各種油畫、盔甲套裝、奇形怪狀的吊燈、雕塑、彩色玻璃窗……一件件都價值不菲。但它們並沒有被好好對待。有一次傑奎琳來監工，發現價值2.7萬美金的木雕泡在廢水池裏。對此承包商的解釋是，「有工人在不該衝馬桶的時候衝了馬桶。」聽了讓人更糟心了呢。糟心事不止一件。當初為了讓這棟大房子外立面所有的大理石能得到統一，夫婦二人在意大利買了一座採石場。只可惜這歐洲石頭質量過於普信，宮殿還沒裝修完就開始剝落了，隨時都可能掉下來砸到人。所以外立面要全部拆除重做。

在傑奎琳的計劃裏，凡爾賽宮應當在2023年新年前竣工，這樣她就能在裏面辦新年晚會。五十多歲的她野心滿滿，但買單的人——丈夫大衛已經快90歲了。前不久又因為運動時受傷、肺炎等一系列健康問題， 在醫院住了半年。美媒不無擔心：老爺子能看到這房子完工嗎？不過出院後的大衛表示很滿意這個房子，「它漂亮，有品位。我去過加州好多豪宅，它們都有點太花哨。」傑奎琳笑着反問，「我們這個不花哨嗎？」別看這兩人今天歲月靜好，這凡爾賽宮落成的背後，着實經歷了很大的波折。

傑奎琳西格爾花了20多年，誓要在美國建造一座自己的凡爾賽宮。（《Queen Of Versailles Reigns Again》節目截圖）

喜歡凡爾賽宮 就去擁有它

年輕時的「凡爾賽女王」傑奎琳，就是一位相當有野心的美人，絕不是個空有皮囊的花瓶。她60年代出生於紐約州下一個小鎮的中產家庭，憑努力考上羅切斯特理工大學，拿到了計算機工程的學位，畢業後在IBM當程序員。後來她也很對這段經歷引以為傲。因為當時她是IBM唯一的女程序員，其他的女性都只能當秘書，「那一年，我們學校只有我一個女人拿到了計算機工程的學位。」但程序員的收入並不足以改變傑奎琳的人生，而且小鎮生活太無聊了，每天千篇一律。傑奎琳很快意識到，自己並不想過循規蹈矩的生活。於是她打包行李，搬到了紐約市，靠自己的美貌當上了模特。也是這段時間，她嫁給了一個在華爾街工作的男人。這場婚姻沒有持續多久，因為婚後丈夫阻止傑奎琳做拋頭露臉的工作，甚至對她拳腳交加，還傷到了她的臉。

傑奎琳想盡辦法和家暴男離了婚，重回模特業。幸運的是，沒過多久她就在選美比賽中大獲成功，成為了1993年的「佛羅里達小姐」。正是這塊跳板，讓她在五年後的一場晚宴上認識了後來的丈夫，地產商大衛・西格爾。這裏要請出另一位男嘉賓，大衛的好友特朗普。成名後的傑奎琳也和特朗普約過幾次會，但兩個人完全不來電，只能當朋友。大衛・西格爾比傑奎琳大了差不多30歲，是佛羅里達州的超級富豪，身價數十億美金，在福布斯榜上都有名有姓。他剛好在上一年結束了一場婚姻，處在單身狀態，對這位標準的美國美人一見鍾情。不過在傑奎琳的口中，相愛沒有那麼容易，每個人有自己脾氣。 「確實花了一段時間愛上他，不過被人寵愛的感覺很棒」。

男富女美，兩人順理成章在2000年成婚，並前往法國度蜜月。這時，擁有四百來年歷史的凡爾賽宮，還沒意識到自己即將遭遇一場無妄之災。去法國玩，必然要去凡爾賽宮。傑奎琳立刻愛上了這個金碧輝煌、底蘊深厚，到處都寫着「主人有錢有閒」的大宅子。於是這對錢多到花不完的夫婦給自己定下了一個小目標：讓我們在美國也擁有一棟凡爾賽宮吧。說做就做，兩位確實是很有行動力，同年就在佛羅里達的溫德米爾把地買好了。畢竟大衛本人就是地產商。

傑奎琳西格爾花了20多年，誓要在美國建造一座自己的凡爾賽宮。（《Queen Of Versailles Reigns Again》節目截圖）

裝修到一半 沒錢了

買過房子的朋友都知道。比選房、買房更難的，是搞裝修。一個正常人往往會被裝修搞得不人不鬼。這一點全世界都一樣，億萬富翁也一樣。既然對標凡爾賽宮，那可比裝修個同樣體量的沃爾瑪難多了。滿打滿算，這房子從2000年買地、2004年動工，到今天已經折騰了近20年，而且還沒折騰完。更可怕的是，這裝修過程中曾發生過一件超級慘案：房子還沒建完，錢沒了。

2008年金融危機的時候，大衛的財富極度縮水，實在是很難繼續維持過去奢靡的生活。要知道傑奎琳出入都是私人飛機，買愛馬仕像買菜，還特別愛買螢光色，身上穿的不是皮草就是晚禮服。奢侈品、私人飛機和傲人的身材，是傑奎琳最愛分享在社交網絡上的。但為了扛過金融危機，大衛把私人飛機、收藏的汽車都賣掉了，還賣掉了拉斯維加斯的不動產。而像徵着凡爾賽女王地位的凡爾賽宮，自然也被掛牌出售，從號稱的價值一億美元降價到六七千萬美元，不過賣了幾年都沒能賣掉。畢竟它只是一棟半成品，買家至少還要再花個上千萬美金來倒騰，這不是肉眼可見的賠本生意嘛！

同甘容易共苦難。這邊在出售家產，但瘦死的駱駝比馬大。這一家人依然住着豪宅、受着女僕的伺候。只不過傑奎琳時不時也要自己動手做飯了，私人飛機是坐不上了，更不能隨心所欲的買買買了。生活水平的下滑，讓大衛和傑奎琳原本和美的大家庭變得爭吵頻發。大家都看彼此都不順眼，有事沒事就要吵架。而比財富縮水更讓傑奎琳覺得丟臉的，是這一切都被拍下來，還放給全國人民看了。當初為了炫耀自己的王宮，夫妻倆請了導演勞倫・格林菲爾德來做紀錄片《凡爾賽女王》。沒想到記錄下來的不是幸福美滿的富豪生活，而是一團亂麻，一地雞毛。裏面有個經典片段，家裏的豪車賣了，看着租來的車，傑奎琳天真地問助理，「這車沒有司機的嗎？」深感丟人的大衛試圖阻止導演將這部紀錄片公開，但被導演拒絕了。 2012年播出後，「凡爾賽女王」成了一個笑柄，被美媒稱為「美國人夢想破滅的華麗版」。大衛試圖起訴導演「誹謗罪」，不過失敗了，還被判承擔75萬美元的電影製作費。可謂是搬石頭砸自己的腳了。

唯一能略略挽尊的，是紀錄片播出時，大衛一家的經濟危機差不多過去了。傑奎琳也適時出來澄清，表示這紀錄片沒啥可遺憾的，自己唯一後悔的就是「早知道這麼多人看，我就多化點妝了」。更重要的，「我老公的公司市值已經超過40億美元。他最近買東西買瘋了，前陣子買了拉斯維加斯的希爾頓酒店，最近又買了一支足球隊，一個碼頭，這個碼頭花了好多錢，要經營成旅遊景點。」老公又能賺錢了，於是凡爾賽宮的第二次裝修提上了日程。

這一次，傑奎琳親自動手砸牆。錢包鼓鼓的夫婦二人徹底忘記了紀錄片留下的陰影，堅持追求想成為大眾明星的夢想，邀請探索頻道給他們拍裝修綜藝節目——《凡爾賽女王再度統治》（Queen Of Versailles Reigns Again）。再次，這個詞用得很好。想必很多人都不理解傑奎琳。這和國籍無關，美國人也不理解。在一場與設計師和承包商的會議上，傑奎琳表示西格爾家族世世代代都將住在凡爾賽宮裏，「你們的後代要幫助我的後代更新和維護這棟房子。」聽起來相當古典主義了。世襲的城堡，世襲的巨額財富，連「僕人」都是世襲的。

當然美媒對此並不買賬，認為這是美國有錢人想當歐洲貴族想瘋了。有人評論：這一家子不害怕引發工人運動嗎？這大概就是新時代的圍城。美國有錢人一擲千金，想把自己打造成身披鎧甲、征戰東方的歐式貴族；英國貴族卻削尖了腦袋，想把自己沒有用的頭銜換成實用的錢。在紀錄片《凡爾賽女王》的結尾，傑奎琳說，「我想在這棟房子裏度過餘生。」挺好，祝她心想事成。

傑奎琳西格爾花了20多年，誓要在美國建造一座自己的凡爾賽宮。（《Queen Of Versailles Reigns Again》節目截圖）

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文章授權轉載自《香港01》