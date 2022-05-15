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感人！單親媽扮男裝陪孩子出席學校活動 兒：這是我媽也是我爸

香港01 / 撰文／石欣桐
美國有一位單親媽媽Whitney Kittrell，為帶給孩子一個完整的童年，她身兼父職對子女倍加照顧。（Whitney Kittrell White＠FB）
美國有一位單親媽媽Whitney Kittrell，為帶給孩子一個完整的童年，她身兼父職對子女倍加照顧。（Whitney Kittrell White＠FB）

母親節剛過，相信大家都有為媽媽送上禮物答謝她多年來的辛勞，特別是對於單親媽媽，一句簡單的感謝與擁抱，對她們而言已是最窩心的禮物！美國有一位單親媽媽Whitney Kittrell，跟丈夫離婚後獨自撫養2名小孩，為帶給孩子一個完整的童年，她身兼父職對子女倍加照顧，甚至在兒子幼稚園的「爸爸日」活動中，在臉上黏上鬍鬚，女扮男裝假裝兒子父親出席，兒子更超驕傲地跟同學介紹說：「這是我媽媽，也是我的爸爸」，這句話令媽媽十分感動！

美國一位單親媽媽Whitney Kittrell跟丈夫離婚多年，一直獨自扶養2名孩子，但她內心很擔心無法給子女完整家庭，為讓孩子能在健康的家庭環境下成長，多年來一直母兼夫職對孩子倍加照顧！

單親媽女扮男裝陪兒子出席學校活動 兒子一句話令網民淚崩

有一次兒子學校有一場「爸爸和甜甜圈日」的活動，需要孩子帶同父親一同參與，當收到活動通告時，Whitney因為知道自己無法給孩子一個爸爸而感到心情沉重，只好問兒子：「要不要跟公公一起去？」但兒子竟然堅決拒絕，更指出「不，我想跟你一起去，你是我的媽媽，也是我爸爸」，聽到這句話，Whitney大為感動！為了不令孩子失望及避免兒子因生於單親家庭而感自卑，Whitney竟然想到了女扮男裝，喬裝成父親的模樣陪兒子出席「爸爸日」活動。

在活動當天，Whitney特意穿上了寬鬆衣物，束起長頭髮及戴上帽子，更黏上鬍鬚喬裝成男人樣子陪伴兒子出席活動，Whitney即使知道這樣的打扮很注目，甚至會被人取笑，但也不介意，只希望兒子在親子日中感到開心，不再覺得孤單！兒子當日並沒有因媽媽的標奇立異打扮而感尷尬，反而帶著媽媽到處跟同學們自豪地介紹到：「這是我媽媽，也是我的爸爸，所以今天我把她帶來」，兒子這舉動令Whitney超感動！

活動完結，當Whitney準備離開時，兒子竟然緊緊地摟著媽媽說：「媽媽，我知道妳會永遠在我身邊、為我做任何事，謝謝妳，我愛妳。」說完這番話，兒子輕輕吻了她臉頰一口就跑走，這句話令Whitney感動得淚崩了，同時也倍感欣慰。Whitney一直以來都希望子女能像其他孩子一樣有個開心美滿的童年，所以她盡自己所能努力做好母親、父親的本份，望彌補子女沒有爸爸的遺憾，得到兒子這樣的回應，令她感到所做的一切都是值得的，而且更會永遠記得兒子這句甜蜜的話！

終遇真命天子 一家四口幸福美滿生活下去

Whitney Kittrell當了多年單親媽媽，於2021年，她終於遇上了真命天子並跟對方結婚，從此以後，一對子女就有了新爸爸及完整的家，一家四口幸福美滿地生活下去，這也算是最完滿的結局吧！

Whitney Kittrell女扮男裝陪兒子出席爸爸日！（Whitney Kittrell White＠FB）
Whitney Kittrell女扮男裝陪兒子出席爸爸日！（Whitney Kittrell White＠FB）

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文章授權轉載自《香港01》

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