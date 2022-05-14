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51歲保守婦結婚22年慘遭丈夫背叛 離婚後「夜戰8男」大解放

聯合新聞網 / 綜合報導
羅菈（Laura Friedman Williams）遭到丈夫背叛，結束長達22年婚姻後性格大解放，一口氣連續約砲8男。 圖擷自@ laurafriedmanwilliams
羅菈（Laura Friedman Williams）遭到丈夫背叛，結束長達22年婚姻後性格大解放，一口氣連續約砲8男。 圖擷自@ laurafriedmanwilliams

美國一名女子羅菈（Laura Friedman Williams）與丈夫自大學相識，兩人畢業後結婚育有3子，她將大半輩子都奉獻給丈夫和這個家庭，但卻慘遭丈夫外遇背叛，羅菈忍痛結束婚姻，最後「性格大解放」開啟約砲之路，一口氣連睡8男。

根據《紐約時報》報導，現年51歲的蘿菈在大學時與丈夫相識，畢業後就步入婚姻，兩人婚後育有3子，蘿菈為這個家付出長達22年的青春，未料遭受丈夫背叛，這讓蘿菈大受打擊，原本幸福美滿的人生瞬間夢碎。

不過，丈夫的外遇也讓羅菈徹底覺醒，她索性堅強起來，立刻辦理離婚手續，把出軌的丈夫趕出家門。羅菈感嘆20多歲時的她從未真正和別人約會過，人生大半輩子都和同一個男人共度，於是51歲的她決定透過網路交友找尋新的自由。

離婚後的羅菈性格大解放，在交友軟體Tinder上認識其他男人，並展開約砲之路，她一口氣連續約砲8男，但在某次約砲經驗中，她和一名男子開房幽會，歡愉過後男子想再戰第二回，雖然她沒有興致但還是配合了對方，但這次經驗讓她決定「以後不再為了討好男人而活」。

如今，羅菈以作家身分撰作分享她的人生故事，希望鼓勵單身女性勇敢為自己而活，她分享全新價值觀，「如果想在一天內和2個男人上床，當然可以；想和別人幽會當然也可以，因為妳是自由的，唯一能批評妳的人就是自己」，前夫的背叛引領她走向新人生。

外遇 交友軟體 婚姻

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