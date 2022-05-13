烏克蘭模特曾因「L罩杯」遭欺凌 她如今甩陰霾月賺182萬元

胸部太大會造成困擾嗎？一名烏克蘭摸特兒親揭自身悲慘經歷，大胸部不僅讓她經常被旁人投以異樣眼光，也曾因此被欺負、騷擾，讓她一度想做縮胸手術。不過如今她另闢天地，在社群媒體上擁有廣大粉絲，每月更憑此賺進百萬收入。

根據英國太陽報報導，來自烏克蘭的28歲模特兒路易莎（Louisa Khovanski），擁有英國尺寸30HH、等同於L罩杯的傲人身材，她不僅在Instagram上坐擁250萬粉絲，更自2019年開始活躍於有「成人版IG」之稱的社群平台OnlyFans上，每個月可以從該網站賺取高達 50,000英鎊（約182萬新台幣）的報酬。

然而實際上，路易莎的大胸部令她深感困擾，甚至曾計劃進行縮胸手術，因為她希望被社會所接受，並認為手術對她的人身安全至關重要。

路易莎表示，她自9歲開始就因胸部太大遇到許多麻煩，乳房過大不僅會經常感到疼痛，而且穿什麼衣服都覺得不舒服，她還發現自己無法進行基本的有氧運動，因此必須透過節食等方法取代健身來保持身材。

她還提及，在學校時經常因胸部被老師欺負或騷擾，這些經歷給她留下很深的創傷，「我不被允許像其他女孩一樣穿可愛的上衣，因為周圍的人會因為我的乳房而討厭我」、「當我穿著高領毛衣或T恤時，人們會盯著看，所以我穿大號的衣服來融入其他人」、「我必須在日常生活中穿寬鬆的衣服，以免讓自己處於危險之中」。

不只在現實生活中，大胸部也限制了她的社群發展，「繼承大胸部不是我的錯，但像是Instagram和YouTube有雙重標準的政策，這讓我感到壓力」，她並表示曾因身材遭受網友辱罵，「我隨機看到別人寫的評論，比如：妳只有一對奶，這讓我覺得自己不配」、「過去我因爲乳房而被稱作笨蛋（stupid）」。

不過放眼現在的生活，她的心態出現明顯轉變，對於未來也抱持樂觀態度，「我的觀眾非常棒，他們非常支持我，我對此感到非常高興」、「我有一個自由的時間表，可以在任何地方工作，可以隨時隨地旅行，所以我不認為我失去了太多」，她也表示，決定以自己的身體為榮，不再讓任何人擅自定義她。