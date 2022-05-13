快訊

快篩陽3類對象擠爆視訊醫療 指揮中心明起新增評估管道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老別墅中藏身一台「經典款廂型車」 他住了20年拆房子才發現

聯合新聞網 / 綜合報導
一位外國網友在拆除老舊別墅時，意外發現房子內居然藏了一台廂型車。圖擷取自ねとらぼ
一位外國網友在拆除老舊別墅時，意外發現房子內居然藏了一台廂型車。圖擷取自ねとらぼ

在徹底整理房子時，難免會在一些角落中，發現已經被放置已久，甚至都可能忘記的東西。有一位外國網友，近日就碰上類似的狀況，然而他所發現的這個東西，卻是讓人百思不得其解，究竟為何會出現在該處。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，一位網友近日在外國論壇「Reddit」貼文，表示近日他在拆除自家別墅的時候，竟然在屋子之中，發現有一台老舊的福特廂型車藏在屋中。雖然車子的輪胎和座椅都已經遭到拔除，不過整體的車型仍尚稱完整。

報導指出，這件事發生在德國南部地區，車子是在拆除屋中浴室部分時出現的。雖然平常很少會使用這間房子，但算起來差不多有20年，大家都沒發現到屋子裡居然就藏著一台車，讓所有人都感到相當意外。

這台車子原本藏身在在浴室的部分。圖擷取自ねとらぼ
這台車子原本藏身在在浴室的部分。圖擷取自ねとらぼ

網友們也紛紛表示「鄉下地方確實有把報廢車拿來當空間放東西的習慣」、「國外這樣的狀況好像滿多的」、「車子應該是60年代的福特Taunus Transit」、「這麼大一台為何會沒發現啊」、「bathroom變成busroom了」、「挺有趣的案件」、「莫非是要湮滅什麼犯罪證據嗎」、「廢物利用的極致」。

德國 福特

延伸閱讀

到奈良賞鹿千萬別摸！ 網友曝慘痛經驗：手腫起來又痛又癢

眼花了！錯覺圖看出貓咪還是駝鹿？測出你的思考偏左腦或右腦

我打雜系畢業？菜鳥被使喚各種雜事 火速離職寧願換低薪工作

拉麵店被阿伯當眾開罵嫌難吃 臨座客一句話暖心救援惹哭網友

相關新聞

老別墅中藏身一台「經典款廂型車」 他住了20年拆房子才發現

在徹底整理房子時，難免會在一些角落中，發現已經被放置已久，甚至都可能忘記的東西。有一位外國網友，近日就碰上類似的狀況，然而他所發現的這個東西，卻是讓人百思不得其解，究竟為何會出現在該處。

收到「神秘信件」寫滿怪異拼字她好毛 醫生網友一看急勸：快報警

現今短訊已取代信件，成為最主流的溝通方式。在英國，一名女子卻收到一封手寫信件，上頭沒有寄件人，且寫滿看不懂的英文拼字，讓她完全摸不著頭腦，於是將照片放到網上，期望有網友能協助破解。

印度父母告兒子兒媳 再不讓他們抱孫就要賠近2000萬元

印度北部北阿坎德邦（Uttarakhand）的一對夫妻要狀告自己的獨子跟他的妻子，因為他們耗盡積蓄撫養兒子，為他的機師訓...

燒到頭髮才發現！英國妹控手機未充電半夜突起火 三星：外部原因

很多人不會將手機充電過夜，擔心過熱釀成意外，但英國1名女生稱其三星（Samsung）Galaxy系列手機，沒充電下在半夜突然起火，連枕頭床單都被燒焦，直至自己的秀髮被燃燒才驚醒，幸好最後僅手部2級燒傷，沒生命危險。事件引起全城關注，三星回應當地傳媒指，經調查發現事故由外部熱源造成，並不是裝置本身。

沒孫子就吃官司！印度夫婦告親兒不生小孩 要求1940萬「賠償金」

一對印度夫婦近日將親生兒子告上法院，要求兒子和媳婦在1年內生1個孩子，否則就要支付近65萬美元（約新台幣1940萬元）「...

新郎被氣跑！新娘愛好劈腿被丟包 一人出席婚宴仍是「單身」

婚禮可說是情侶升格為夫妻的起點，不料卻成了兩人一輩子的惡夢？日前，印尼舉行了一場詭異的婚禮，宴會現場只有女方家屬出席，新娘穿上白色禮服卻無人陪伴左右，一家人看似表情淡定，卻湧出一股濃濃的違和感，原來本該是主角之一的新郎在婚前落跑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。