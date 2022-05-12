新郎被氣跑！新娘愛好劈腿被丟包 一人出席婚宴仍是「單身」

婚禮可說是情侶升格為夫妻的起點，不料卻成了兩人一輩子的惡夢？日前，印尼舉行了一場詭異的婚禮，宴會現場只有女方家屬出席，新娘穿上白色禮服卻無人陪伴左右，一家人看似表情淡定，卻湧出一股濃濃的違和感，原來本該是主角之一的新郎在婚前落跑，獨留新娘上演獨腳戲。事後新郎指控女方對感情不忠、水性楊花，更撂狠話稱「如果知道會離婚為什麼還要結婚？」

根據《Tribunnews》、《星洲網》報導，事件發生在印尼東爪哇省的一個村莊，一對新人訂在本月8日舉行婚禮，更發出近千份邀請函，希望各路親友都能一同見證兩人的愛情。不料婚禮當天新郎卻消失無蹤，男方家人也沒有來到現場，只有新娘與她的家人出席宴會，離奇的場面立刻被記錄下來，賓客以「沒有新郎的婚禮」為題，將現場畫面分享至網路，立刻引發熱烈討論。

隨後，疑似新郎的人也在社群媒體上澄清，他指控新娘是名對感情不忠、愛好劈腿的慣犯，更嗆道「如果知道會離婚為什麼還要結婚？沒有人願意接受紅杏出牆的妻子」。新郎在文中坦言自己缺席婚禮是不對的行為，但事情會發展成這樣大家都有責任，且女方家人還要求他們負擔所有婚禮的費用，讓他憤憤難平。

女方也對此作出回應，她表示兩人交往6個月後才達成結婚的共識，但新郎不參與婚宴已經對她造成傷害，「物質的損失是可以被彌補的，但名聲卻是關乎整個家庭的」。她也透露，婚禮前雙方曾約好要一起遞交結婚文件，但男方一早便缺席，近日官方也退回了他們的結婚申請，在法律上兩人仍維持著「單身」身分。

報導中也提到，後續雙方經由警察局調解，目前已取得初步共識，新郎將負擔婚禮的一半支出，共計4500萬印尼盾（約新台幣9.1萬元）。