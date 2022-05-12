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日本搞怪發明家打造「垃圾模型」 網笑：名符其實的塑膠垃圾

聯合新聞網 / 綜合報導
日本發明家藤原麻里菜發明的「垃圾球」模型。 圖擷自推特
日本發明家藤原麻里菜發明的「垃圾球」模型。 圖擷自推特

日本靜岡縣是模型的生產重鎮，不僅號稱世界模型首都，更辦有一年一度的「靜岡模型展 」（SHIZUOKA HOBBY SHOW）。此次展覽中卻出現一款造型十分特殊的模型，名為「垃圾球」，看上去就是一坨皺巴巴的紙團。實際上，這是日本著名的無用發明家藤原麻里菜的最新商品，許多網友見到成品都忍不住戲稱「真的就是垃圾沒錯！」

發明家藤原麻里菜一直以來以發明無用商品聞名，比如眼鏡的專用雨傘、會飄出薯條香的小電風扇、幫忙遮腋下汗漬的假手機關等，這些無厘頭發明也讓她在社交平台推特上迅速走紅。近日，她再次突破「無用極限」，發明一款叫做「垃圾球」的模型，形狀即是仿造使用過的衛生紙紙團。

藤原麻里菜有許多無厘頭發明，此圖為「眼鏡專用雨傘」，是她著名的發明之一。圖擷自推特
藤原麻里菜有許多無厘頭發明，此圖為「眼鏡專用雨傘」，是她著名的發明之一。圖擷自推特

其實早在去（2021）年初，藤原麻里菜就曾在推特發布組裝該款模型的示範影片，不僅要用刻刀畫出折痕，她還建議玩家可以在上頭著色，呈現被醬油弄髒的衛生紙。沒想到時隔一年多，此模型真的被製造商「秋東精工」商品化，還在靜岡模型展中展出。商品預定於今（2022）年8月正式發售，一個要價1,540日圓（約357元新台幣）。

垃圾模型正式被商品化，一個售價約新台幣357元。圖擷自推特
垃圾模型正式被商品化，一個售價約新台幣357元。圖擷自推特

這款奇葩商品讓網友打趣說道，「簡而言之，就是塑料垃圾」、「真的是製造垃圾」、「女友：你又買垃圾回來砌！我：這次我真的要砌垃圾！」、「這我用一張紙就能做出來」。也有網友開始突發奇想要如何改造這款模型，「可以上色之後當成金莎」、「加工改色又可當新冠」。

日本 推特 衛生紙

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