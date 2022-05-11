史上最快現世報！男殺女友埋屍 挖洞到一半突心臟病發亡
俗話說「善有善報，惡有惡報，不是不報，時辰未到」，但有人以最快時間親身驗證了這句話。美國一名男子麥克金楠（Joseph McKinnon）在家殺害女友，趁著深夜將其屍體拖到後院埋屍，未料挖洞到一半突然心臟病發身亡，引發外媒關注。
據外媒報導，麥克金楠的女友登特（Patricia Dent）在一家高爾夫球場工作，同事發現她未按表上班，打電話也沒人接，驚覺有異報警，當警方登門卻發現，麥克金楠死狀悽慘地躺在後院的一個坑洞旁邊，而坑洞內則是登特的屍體。
警方根據現場環境、驗屍報告表示，60歲的麥克金楠因不明原因在家勒死登特，將其屍體用垃圾袋包覆，並拖到自家院子埋屍。但麥克金楠挖洞到一半，因為不明原因或身體因素，突然心臟絞痛，痛苦倒臥在地，在用力掙扎的情況下不治身亡。
後來警方確認登特的屍檢報告，確認她被麥克金楠勒斃，而麥克金楠則是心臟病發身亡。由於整起事件太離奇，警方與外媒都紛紛表示，這是有史以來最快的因果報應。
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