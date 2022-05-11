13歲少女愛上No.1牛郎被拐做「性奴隸」 一舉動讓她心死報案
曾經到訪新宿歌舞伎町的大家都應該見識過日本的牛郎文化。街上有不少廣告刊版、亦有牛郎發傳單，吸引女性們到店内指名、點香檳消費。日前有一位人氣牛郎因為向13歲少女索取猥褻照片、進行性行為而被捕。這位牛郎在被捕後，竟然還講到自己想將少女當成「性奴隸」。
被捕的25歲牛郎名叫大橋卓馬，他以「天音澪」的名義在牛郎店ZERO擔任牛郎及經理。他涉嫌在去年6月開始透過社交平台與少女A認識後，要求對方自拍猥褻照片並發給他。之後亦數次邀請少女到自己的家裡進行性行為。
到底兩人是如何認識的呢？根據日本Yahoo新聞報導，當時13歲的少女A於去年5月在社交平台上傳「招募朋友」的貼文，大橋便是透過這個貼文私訊少女開始與她互通訊息。少女A得知嫌犯大橋是人氣牛郎後非常興奮，大橋於是利用少女A對自己的好感和「No.1牛郎」的身份遊說她拍攝色情照片。之後大橋的要求逐漸升級，在5月至7月期間至少3次邀請少女A到他的家中從事性行為。
牛郎大橋被捕後承認自己對未成年少女進行猥褻行爲，違反兒童色情條例。他表示自己平常在當牛郎時會與大量女性有交流，但與女初中生有親密關係卻是第一次，所以便按捺不住想將少女A當成自己的性奴隸。據報兩人的LINE對話當中還有「我是No.1牛郎。既然你是性奴隸就要聽我說的！」等字句。
這次事件在去年9月少女離家出走在街頭被警察保護後才被揭發。當時大橋擔心自己與少女A的關係曝光，便開始對她非常冷淡。雖然一開始少女A因為不想被大橋討厭而言聽計從，但他的態度急變令她感到不滿，便將大橋的猥褻罪行對警察全盤托出。
有風俗内行人士表示，有不少牛郎都會因爲「用虛假愛情換取金錢」的職業性質而感到有罪惡感，質疑大橋是因「No.1牛郎」的身份感到壓力、渴求得到肯定才會做出這種扭曲行為。
報導引發大衆關注，不少網友批評嫌犯大橋誘未成年的少女A拍色情照片是禽獸行爲。當中有人認為大橋的扭曲行為是受二次元所影響導致，指「性奴隸」字眼並不是現實世界的詞匯，批評日本手機遊戲經常將少女當成性幻想對象，才會造成這種負面影響。除此之外，亦有網友對日本「トー横キッズ」街童文化表示關注，除了13歲的少女A以外，近年亦出現不少無家可歸的兒童吸毒、嗜酒、買春等問題，認為官方也有責任管制兒童以防止同類事情再次發生。
近年有不少少女被捲入猥褻犯罪，去年5月和今年1月都分別有男性誘惑未成年少女、兒童進行性行為而被捕的實例。如網友所言，日本似乎有需要在瞄準兒童的性罪行方面擺放更多注意力啊。
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文章授權轉載自《香港01》
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