戒指卡下體！26歲男崩潰求助出動4名消防員 網友歪樓

馬來西亞一名26歲男子就因為「玩太大」出事，竟把戒指套在下體上，結果卡住拔不下來，最終要靠消防員用特殊工具切割，才成功取下戒指，糗大了。男子的「悲慘」遭遇引來不少網友發笑，並紛紛關注男子陰莖尺寸，「gg的直徑要多小才套得進去」。

綜合當地傳媒報道，事發周日（5月8日）晚上9時許，該名26歲男子疑似為了「助興」，竟把戒指套在陰莖，沒想到下體充血變大，結果戒指卡在陰莖上取不下來。苦無對策下，男子唯有到醫院求救，更需出動4名消防員到場，用特殊工具切割戒指，才成功把戒指從陰莖拿下，「幸保不失」。

事件引起網友熱論，笑言「喜劇就是發生在別人身上的悲劇」，但有更多網友錯重點，關注起男子陰莖尺寸，「戒指？怎麼套得進去的？」、「我相信大家的重點都在『怎麼弄進去的』」、「gg的直徑要多小才套得進去」、「我是一隻小小小小鳥」、「能套得進去也是不簡單」。

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文章授權轉載自《香港01》