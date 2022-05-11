2對夫妻約4P暈船 每晚輪流睡不知幼子生父是誰

國外一對夫妻尚恩及塔雅（Sean and Taya Hartless）透過網路認識了另一對夫婦泰勒及艾莉西亞（Tyler and Alysia Rodgers），兩對夫妻原本只想替性生活增添新火花，所以只打算一夜情，沒想到在第一次共度春宵後全都暈船了，彼此溝通與告白後發展成「多夫多妻」的穩定關係，且因為他們每晚都一起睡，所以不清楚最年幼的孩子生父是誰。

《每日星報》報導，這兩對夫妻在2019年相識後很快就擦出火花。2020年，泰勒及艾莉西亞準備迎接新生命，四人也在同年決定同居，並計畫再生兩個孩子讓家庭生活更熱鬧。27歲的塔雅表示，「我們沒有人經歷過多角戀，但我們就是愛上彼此了」。

塔雅表示，自從他們一起同居後，四人就像大家庭一樣共同撫養所有孩子，「很多人沒有真正了解多角戀，認為這在某種程度上是不正常或不健全的。這確實不輕鬆，我花了一段時間才承認對別人有感覺，我們確實有時也會互相忌妒」，儘管一些親友無法接受這種非傳統的關係，她仍不會為了任何事情改變這段關係。