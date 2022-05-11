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恐怖！吃榴槤配啤酒 24歲壯男暴斃女友家…揭奪命原因
榴槤是不少人摯愛，但要謹記食物和飲品的相性，否則隨時奪命。泰國日前發生一宗慘劇，一名曾當軍人的24歲強壯男子，吃榴槤同時又喝啤酒，一個多小時後開始頭暈不適，之後失去知覺，最終不治。
綜合當地媒體報道，事發上周四（5月5日），泰國南邦府（Lampang）24歲男子蘇利耶（Suriya）前往女友家吃晚飯，其間吃了2塊榴槤及喝了一罐半啤酒，沒想到約一個小時後，蘇利耶開始感到頭暈不適，並趴在床上失去知覺。
起初女朋友以為蘇利耶在開玩笑，一會兒後察覺不尋常，更發現蘇利耶已沒有呼吸，於是趕緊呼叫救護車把蘇利耶送院，惜最終搶救無效不治。死者父親指出，蘇利耶曾是軍人，身體強壯，沒有特別疾病，卻疑因吃了榴槤及喝啤酒導致死亡，直言自己無法接受兒子死亡事實。據報導，榴槤會抑制體內有「解酒酵素」之稱的乙醛脫氫酶（ALDH）分泌，令肝臟難以分解酒精，因此邊吃榴槤邊喝酒，有可能令到體內酒精濃度太高，導致酒精中毒，通常不建議邊吃榴槤邊喝酒。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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文章授權轉載自《香港01》
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