挖到寶！她花千元買古董 鑑定出是19世紀古羅馬藝術品

國外一名古董商楊恩（Laura Young）4年前在美國德州一家二手店買到一尊白色大理石雕像，價格為34.99美元（約新台幣1042元），三年後才被發現這尊雕像是19世紀巴伐利亞國王收藏的古羅馬時代藝術品，將先於德州聖安東尼奧美術館展出一年，接著再送回德國。

根據外媒報導指出，楊恩4年前買到這尊雕像，並將雕像放在汽車後座椅上，再綁上安全帶後載運回家。她表示，第一眼看到雕像時感覺「非常古老」，直覺認定雕像價值不菲。

事後楊恩在網上圖庫搜尋「羅馬半身像」，發現與她買到的雕像很像，便聯繫拍賣公司邦瀚斯（Bonhams）和蘇富比（Sotheby’s），想不到她的看法正確，她所買到的雕像竟是真品，是19世紀巴伐利亞國王收藏的古羅馬時代藝術品。

報導指出，推估這尊雕像創作人是龐培王的兒子，他在鬥爭中曾被凱薩大帝（Julius Caesar）打敗，另也有可能是羅馬帝國之初的名將尼洛．克勞迪．德魯沙斯．傑曼尼克斯（Nero Claudius Drusus Germanicus），他的軍隊曾占領過德國領土。

由於政府認證研究，確認楊恩不能拍賣她所買到的雕像，二手店也提不出取得雕像的來源，最終楊恩簽約同意將此雕像運回巴伐利亞，她獲贈一筆發現費用，之後雕像將先於德州聖安東尼奧美術館展出一年，接著再送回德國。