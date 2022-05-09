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時隔30年找到親媽後「瘋狂床戰3天」 人夫為亂倫老媽甩了老婆

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一名男子幼時遭到生母拋棄，時隔30年後竟了親生母親發展出亂倫戀。 示意圖／ingimage
美國一名男子幼時遭到生母拋棄，時隔30年後竟了親生母親發展出亂倫戀。 示意圖／ingimage

美國一名男子班（Ben Ford）出生不久就遭親生母親金（Kim West）拋棄，但時隔30年，班踏上尋親之旅竟與母親發展出亂倫戀，他向妻子坦承後選擇與離婚，並和母親在一起，但礙於法律不允許亂倫關係，這件外界看來不光彩的事於2016年曝光後，班和金就躲了起來。

根據外媒《鏡報》報導，現年57歲的金在19歲於美國求學時生下了班，當時她拋棄班並返回家鄉英國。直到30年後，班寫信給她希望能母子團圓，但兩人卻就此發展出亂倫戀。

兩人相約在飯店見面，但卻不是想像中的溫馨重聚畫面，班和金這對久未相見的母子竟連續3天瘋狂性愛，班也向妻子坦承了這件事，但日後和妻子發生關係時他的腦海中經常想起金的臉龐，金也漸漸嫉妒起自己的「媳婦」，最後班在兩者間選擇了母親，與妻子離婚後又礙於法律問題，班和母親疑似隱姓埋名躲了起來。

金否認她對兒子產生的慾望是「亂倫」關係，反而歸咎於「遺傳性吸引力」，這種情況通常發生在成年後才第一次相見的兄妹或姊弟之間，但此論點遭到學者駁斥，批評「遺傳性吸引力」是偽科學。

美國 性愛

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