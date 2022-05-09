震驚！父開AK-47步槍射爆兒子口中香煙 影片瘋傳網控企圖謀殺

網上近日瘋傳1段極震撼影片，1名父親竟用AK-47自動步槍，走到一定距離後開槍，目標是射爆兒子口中叼着的香煙，以炫耀自己槍法精準，幸而最終是香煙中彈損毀，兒子並無受傷。影片引起網友熱議，紛紛鬧爆這名瘋狂父親，恐防兒子一不小心被射爆頭命喪當場，認為他的行為與企圖謀殺無異，要求當地執法部門調查及提出起訴。

這段駭人影片攝於伊拉克南部，片中可見父親要求兒子用口叼着1根香煙，待他頭部向上準備好後，父親就拿着1柄AK-47自動步槍，向反方向前行到一定距離後回頭，坐在遠處的地上，用步槍瞄準兒子。不出2秒，父親瞄準男孩口中的香煙開槍，子彈發射時男孩受槍聲驚嚇，頭部縮了一下，瞬即拿下口中香煙。幸而兒子沒有，只是香煙前端部份有被子彈損毀的痕跡。

這名玩命父親立即上前，接過兒子手中被射爆的香煙後，洋洋得意的在鏡頭面前展示相關「戰績」。網友看完影片後表示極震驚，紛紛鬧爆這位父親為了證明自己是神射手，妄顧兒子的性命，行為恐怖與企圖謀殺無異，要求當局對起訴開槍者。

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文章授權轉載自《香港01》