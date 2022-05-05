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不性福！丈夫執意打針「增雞」害她嘿咻到怕 找律師哭求離婚

聯合新聞網 / 綜合報導
馬來西亞一位人妻哭訴因丈夫執意打壯陽針，害她對夫妻房事產生恐懼。 示意圖／ingimage
馬來西亞一位人妻哭訴因丈夫執意打壯陽針，害她對夫妻房事產生恐懼。 示意圖／ingimage

夫妻房事蒙陰影！馬來西亞一位人妻向律師哭訴，因為丈夫執意施打「壯陽針」，害她「做愛做到怕」，甚至心生與丈夫離婚念頭。

根據《中國報》報導，馬來西亞律師法米蘭里透過TikTok替遇到困難的網友們解決法律上的疑難雜症，一位人妻就留言求助，表示丈夫執意要打「陰莖增大針」，害她對性事產生懼怕，不願再和丈夫發生性行為，但丈夫不同意離婚，走投無路的她只好向法米藍里尋求法律協助。

法米藍里跟大家分享這件求助個案，但求助內容實在太離奇，讓他不禁被逗笑了；隨後，法米蘭里換上認真的臉孔替她分析，表示人妻可以單方面申請離婚，但由於伊斯蘭律法並未規定妻子可以「丈夫的陰莖太大」為由訴請離婚，坦言想成功離婚並不容易。

不過，法米藍里替她到方法，指出人妻目前唯一能做的就是拿到丈夫的精神鑑定報告，將這份報告作為申請離婚的證明文件，試圖為離婚理由找到佐證。

馬來西亞 陰莖 性行為 離婚

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