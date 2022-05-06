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入贅老婆家公司空降社長 他卻在會議室和女下屬「偷偷摸摸」

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本男子靠著老婆成為公司社長，但卻和下屬發生婚外情。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男子靠著老婆成為公司社長，但卻和下屬發生婚外情。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有些職場發生的婚外情，往往是身為上司的人，利用權勢和女方展開交際，不只破壞了家庭關係，也會造成公司內部的紛擾。最近日本媒體，就報導了一則這樣的感情案例。

根據日本媒體「サライjp」報導，一位名為智子的66歲女性，當初在大學時認識與她同齡的丈夫，並在24歲時結婚。由於女方是家中的獨生女，而且祖父是個多角經營的大企業家，因此男方是以入贅的形式成婚。

因為男方擁有經營方面的才華，所以智子家庭就讓他到旗下公司任職。再多年的努力下，也逐漸成為獨當一面的領導者。他經常感激因為遇上智子，才能過上豐富的人生。然而就在最近，智子卻從公司其他人口中，打聽到老公疑似和職員外遇的消息。

智子指出，由於內部逐漸高齡化，甚至還有超過80歲的員工在，因此公司決定招募新職員進行換血。過程中，老公錄取了一位40多歲的女性，於是開始了婚外情。兩人不只會在上班時間，跑到旅館裡頭偷情，還會佔用公司的會議室，在裡頭待了一個小時還沒出來。

由於疫情的影響，公司已經遇到業績下滑且陸續有人離職的困境，但老公卻在這時胡作非為，嚴重打擊到公司的士氣。智子表示，目前已經在蒐集老公出軌的證據，最糟的情況下，可能得將老公逐出家門，結束這段數十年的婚姻。

日本 婚外情 職場

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