快訊

她中頭獎「連續30年每月坐領37萬」嗨翻 秒離職換新房

呼籲聚餐先暫停 柯文哲曝北市軟封城「最後底線」

單親媽「鬼切」3車道下高速公路 這原因讓法院撤銷罰單

日網紅因勸阻吵架獲官方「好人卡」 台灣網友笑稱：我也常拿

聯合新聞網 / 綜合報導
一名日本網紅獲得地鐵頒發的好人證書，引起網友熱烈討論。 圖擷自推特
一名日本網紅獲得地鐵頒發的好人證書，引起網友熱烈討論。 圖擷自推特

在一般人眼中，將遺失物送還服務台或警察局不過是舉手之勞，不過在日本地鐵，卻有一套特別的獎勵機制，鼓勵這些看似微不足道的善行。一名日本推主就在推特發文表示，他因勸阻外國人爭執，獲得日本鐵路頒發的一張「好人證書」，讓許多台灣網友笑稱：「真的是官方好人卡」。

身兼搞笑藝人與Youtuber的日本網紅京大生（わっきゃい），近日在推特發文分享，他因阻止外國人吵架，獲得了日本私人鐵路公司「小田急電鐵」頒發的「好人證書」。

不過，這張好人證書其實並不稀奇。據悉，這張證書又稱Thank you卡，由小田急電鐵自2016年開始發放，凡是拾金不昧、歸還遺失物等善舉皆可獲此表揚，但不具特殊功能。

許多日本網友就紛紛留言表示曾經拿過，並附上照篇佐證，「我也有！」、「我在新宿站拿到的」、「上次我在地鐵撿到錢包，交給附近的工作人員時，他也給了我一張」、「我也曾因為撿到戒指拿到」。更有網友發現網路上還有人在販售此卡，一張只要300日幣，讓他笑說「好人很便宜」。

台灣網友則歪樓聯想到拒絕異性時發的好人卡，「哈哈被發好人卡」、「女生可以多拿一點」、「還好吧，我常拿」、「莫名有點傷心」、「我也拿過，從女生那邊」、「連生活小事都會收到好人卡，哭啊」。

日本 推特 網紅

延伸閱讀

日媒台北支局長矢板明夫在台染疫 曝3感想「慶幸自己不在上海」

日本好市多賣「台灣大雞排」 發音激似髒話惹網直呼：好尷尬

影／疫情下日本人按電梯靠「這一根」 當地人都傻眼：太誇張

影／日本扭蛋「神還原」大同電鍋 召喚台灣網友集體記憶

相關新聞

她中頭獎「連續30年每月坐領37萬」嗨翻秒離職換新房

根據《每日郵報》報導，英國夫妻倆霍伊爾(Laura Hoyle)、史蒂文斯(Kirk Stevens)，自2019年開始買彩券，幸運獲得連續30年，每月一萬元英鎊(約新台幣37萬元)的頭獎，讓霍伊爾難以置信打回客服確認，並馬上離職。

日網紅因勸阻吵架獲官方「好人卡」 台灣網友笑稱：我也常拿

在一般人眼中，將遺失物送還服務台或警察局不過是舉手之勞，不過在日本地鐵，卻有一套特別的獎勵機制，鼓勵這些看似微不足道的善行。一名日本推主就在推特發文表示，他因勸阻外國人爭執，獲得日本鐵路頒發的一張「好人證書」，讓許多台灣網友笑稱：「真的是官方好人卡」。

不為了錢！23歲嫩模愛上63歲大叔 駁質疑喊：我們是認真的

愛情誠可貴，為了一段感情，有時甚至可以跨過巨大的年齡差距。最近在美國，就有一起老少配的戀情，引起網友們的討論。

買屋送神秘住客？美大宅地下室藏陌生人反變搶手貨 房仲曝原因

美國維吉尼亞州一間3千呎大屋出售時，伴隨一項相當特別的條件，就是列明「要接受地下屋被人霸佔居住，兼不可進入參觀」。

英男子稱喝「老尿」兼以尿洗臉年輕10年 醫生：可能致病

飲尿可以回春？飲尿療法一直未被主流科學所接受，一直只屬於另類療法，許多人都不能接受。英國1名34歲男子6年來每天飲尿，甚至會用在小便時用「新鮮熱辣」的尿液來洗面，而他更出書推廣飲尿的好處，稱不但能喚醒大腦消除抑鬱，令心境平靜，身體變得更健康，連帶外表亦回春10年。英漢指其他有飲尿習慣的人未能達到回春效果，是因為他有獨門秘訣，就是飲用珍藏了1個月的「老尿」。有當地醫生指飲尿或用尿洗面可「回春」的說法全無醫學根據，形容「正如我們不會吃或塗自己的糞便一樣」，又指人體排出廢物自有其原因，「回收廢物」不但不會令人更健康，反而增加滋生細菌的危機，有可能致病，隨時謂適得其反。

男女之間有純友誼？男星秒吐一招鑑定 韓網全暴動：有可能嗎

你認為男女之間有純友誼嗎？韓綜《Running Man》最新一集節目中，成員們針對戀愛話題進行掀起激烈的論戰，其中討論到「異性間是否存在純友誼」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。