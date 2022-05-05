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她中頭獎「連續30年每月坐領37萬」嗨翻秒離職換新房

聯合新聞網 / 綜合報導
英國女子收到中頭獎的訊息後，回電給客服仍不敢置信。圖擷自YouTube
英國女子收到中頭獎的訊息後，回電給客服仍不敢置信。圖擷自YouTube

根據《每日郵報》報導英國夫妻倆霍伊爾(Laura Hoyle)、史蒂文斯(Kirk Stevens)，自2019年開始買彩券，幸運獲得連續30年，每月一萬元英鎊(約新台幣37萬元)的頭獎，讓霍伊爾難以置信打回客服確認，並馬上離職

英國國家彩券(The National Lottery)中，其中一種玩法「Set for Life」的頭獎得主連續30年每個月能領到一萬元英鎊(約新台幣37萬)，總共可得約新台幣1.3億元。二獎得主能在一年內，每個月得到一萬元英鎊。

據《每日郵報》報導，英國40歲女子霍伊爾及38歲丈夫史蒂文斯，去年三月疫情封鎖期間收到APP的中獎通知，原先霍伊爾以為只是得到5英鎊小獎，沒想到居然是頭獎，嚇得她不敢置信，打給客服確認，並決定離職。

四月時他們搬進新房子，待史蒂文斯完成碩士學歷後，兩人要到巴黎旅遊，並把錢投入他們熱愛的捉鬼活動中。

英國 頭獎 彩券 離職

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