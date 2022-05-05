快訊

解鎖長榮巴拿馬金庫 泛弟弟派下周欲拔大哥EIS董座職

77萬BNT兒童疫苗12日抵台 陳時中：力拚5月20日前開打

保證菌數、添加酵素真的有效嗎？ 藥師一次破解「益生菌」行銷話術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不為了錢！23歲嫩模愛上63歲大叔 駁質疑喊：我們是認真的

聯合新聞網 / 綜合報導
美國23歲女模薇拉（圖右）在交友app上認識一位63歲男子，雙方很快就陷入愛河開始交往。圖擷取自NEW YORK POST
美國23歲女模薇拉（圖右）在交友app上認識一位63歲男子，雙方很快就陷入愛河開始交往。圖擷取自NEW YORK POST

愛情誠可貴，為了一段感情，有時甚至可以跨過巨大的年齡差距。最近在美國，就有一起老少配的戀情，引起網友們的討論。

根據日本媒體「Techinsight」報導，出身於美國北卡羅來納的23歲小模薇拉（Willow Silas），日前透過交友軟體「Tinder」認識了一位名為大衛（David Simonini）的63歲男子。兩人雖然一開始都抱持著疑慮，懷疑對方帳號的真實性，但在今年二月正式見面之後，彼此就愛上了對方。

薇拉表示，兩個人有許多相同的興趣，相處起來歡笑不斷，因此約會才過了一個小時，她就確定已經大衛是她的心上人了。過去她也曾和40多歲的男性交往過2年，但因為自己「太愛對方了」，所以主動提出分手。雖然感到很可惜，但也因為這樣的關係，讓她能夠遇上大衛。

只要薇拉要求的事情，大衛都會儘可能滿足她。例如她想吃鮪魚時，大衛親自跑去釣鮪魚。或者為了討好薇拉，送她一台價值好幾百萬的賓士車。最近兩個人也將交往的過程，放在抖音平台上公開分享。

@cowboy.and.angel A day in the life with Cowboy & Angel #fypシ #agegapcouple #agegap ♬ original sound - The King & Queen of Blackjack

不過有些網友，質疑薇拉的動機不純，認為他是看上男方的財力才會和他交往。但薇拉出面嚴厲駁斥，表示她和大衛是真心交往，也已經認真在考慮共組家庭及懷孕生子的事情了。即使雙方年齡差距高達40歲，但已經做好迎來接下來新生活的準備。

日本

延伸閱讀

看到少女頭髮就興奮 男搭手扶梯趁機偷剪帶回家裝瓶收藏

公務員強抱女下屬「求親親」 只收警告引網轟：怎沒抓去關？

手機不小心掉到馬桶裡 女想撿卻摔落卡進糞坑

婆婆拿了家門鑰匙照三餐打擾 她拜託丈夫「換個門鎖吧」

相關新聞

不為了錢！23歲嫩模愛上63歲大叔 駁質疑喊：我們是認真的

愛情誠可貴，為了一段感情，有時甚至可以跨過巨大的年齡差距。最近在美國，就有一起老少配的戀情，引起網友們的討論。

買屋送神秘住客？美大宅地下室藏陌生人反變搶手貨 房仲曝原因

美國維吉尼亞州一間3千呎大屋出售時，伴隨一項相當特別的條件，就是列明「要接受地下屋被人霸佔居住，兼不可進入參觀」。

英男子稱喝「老尿」兼以尿洗臉年輕10年 醫生：可能致病

飲尿可以回春？飲尿療法一直未被主流科學所接受，一直只屬於另類療法，許多人都不能接受。英國1名34歲男子6年來每天飲尿，甚至會用在小便時用「新鮮熱辣」的尿液來洗面，而他更出書推廣飲尿的好處，稱不但能喚醒大腦消除抑鬱，令心境平靜，身體變得更健康，連帶外表亦回春10年。英漢指其他有飲尿習慣的人未能達到回春效果，是因為他有獨門秘訣，就是飲用珍藏了1個月的「老尿」。有當地醫生指飲尿或用尿洗面可「回春」的說法全無醫學根據，形容「正如我們不會吃或塗自己的糞便一樣」，又指人體排出廢物自有其原因，「回收廢物」不但不會令人更健康，反而增加滋生細菌的危機，有可能致病，隨時謂適得其反。

男女之間有純友誼？男星秒吐一招鑑定 韓網全暴動：有可能嗎

你認為男女之間有純友誼嗎？韓綜《Running Man》最新一集節目中，成員們針對戀愛話題進行掀起激烈的論戰，其中討論到「異性間是否存在純友誼」...

假牧師混入英國女王護衛隊軍營 吃飯喝酒…逗留16小時

英國軍方今天表示，據報有一名男子自稱為牧師，在英國女王伊麗莎白二世居住的溫莎城堡附近、肩負保護女王任務的「冷溪衛隊」軍營...

男子倉庫挖寶幸運尋獲2億元現金 結局出乎意料「留不住」

美國出租倉庫行業盛行，許多人租了倉庫後便不再理會，因此出現許多專門買下倉庫進行尋寶的「寶藏獵人」。丹道森(Dan Dotson)是一名倉庫拍賣師，同時也是實境節目《倉庫戰爭》的主持人，日前揭露了他的一名買家如何買下的倉庫中發現驚人的2億兩千萬現金，又為何失去這筆鉅款的故事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。