英男子稱喝「老尿」兼以尿洗臉年輕10年 醫生：可能致病

飲尿可以回春？飲尿療法一直未被主流科學所接受，一直只屬於另類療法，許多人都不能接受。英國1名34歲男子6年來每天飲尿，甚至會用在小便時用「新鮮熱辣」的尿液來洗面，而他更出書推廣飲尿的好處，稱不但能喚醒大腦消除抑鬱，令心境平靜，身體變得更健康，連帶外表亦回春10年。英漢指其他有飲尿習慣的人未能達到回春效果，是因為他有獨門秘訣，就是飲用珍藏了1個月的「老尿」。有當地醫生指飲尿或用尿洗面可「回春」的說法全無醫學根據，形容「正如我們不會吃或塗自己的糞便一樣」，又指人體排出廢物自有其原因，「回收廢物」不但不會令人更健康，反而增加滋生細菌的危機，有可能致病，隨時謂適得其反。

34歲男子哈里（Harry Matadeen）居於英國漢普郡（Hampshire），6年前因看過1本關於飲尿養生的書籍後，便決定放手一博嘗試飲尿，不料一飲便６年，更認為帶來了不可思議的成效。他大推飲尿的好處：「當我飲下尿液的一刻，大腦被喚醒兼消除抑鬱情緒，心中回復平靜和諧，驚嘆於竟可用這種免費的方法保持平靜快樂。」他自此每天飲用自己200毫升的尿液，更誤解這個習慣可以防癌、減低患阿茲海默症及中風等病的機會，但他的「感覺」與推想從未得到科學認證，可說完全沒有科學根據。

除了飲尿，哈里還會用尿來洗面，更認為有美顏功用，他會在小便時直接用手接住新鮮熱辣的尿液，然後撥到面上搓揉，稱覺得皮膚瞬即變得柔軟及富有彈性。他表示自己飲尿有「獨門秘方」，即飲用的是釀了1個月的「老尿」，稱能給予皮膚最佳營養，令他的樣貌後生10年，認為是他的回春秘訣。哈里同時是素食者，除了飲尿，每天只會進食一餐。他更分享了飲老尿的感受，指新鮮的尿味道不強，但放了1個月的，氣味會變得濃烈，要些時間去適應，而他更會以此為交友的準則，就是與接受他或同樣有此奇特習慣的人交往。

雖然哈里希望更多人加入他的飲尿行列，可惜事與願違，家人不但不支持他的行為，更因他有這「惡習」而疏遠他，其姊姊從此拒絕與他談話。當地醫生傑夫（Jeff Foster）表示飲尿或用尿洗面對身體有益的說法完全無醫學根據，他指尿液中九成是水份，餘下的是阿摩尼亞及鹽分，飲用只會對身體帶來更差的結果，加速脫水以及增加細菌滋生的機會。他指正如人類不會吃及塗糞便，飲尿顯然是同一道理，人類排出廢物自有其原因，喝進身體「循環再用」恐有害無益。

哈里會喝下釀了1個月的「老尿」，家中放了許多儲下來的尿液。 圖截自Harry Matadeen Facebook

延伸閱讀：

18歲護士遭吊死院外牆上 家人崩潰控高層輪姦滅口 警方卻咁樣講

家中突現怪蟲以為蟑螂 男子崩潰想賣樓 網民一看驚呼：你發財了

文章授權轉載自《香港01》