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男女之間有純友誼？男星秒吐一招鑑定 韓網全暴動：有可能嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
韓綜《Running Man》最新一集節目中，針對「異性間是否存在純友誼」進行辯論。圖／翻攝自YouTube頻道「SBS Running Man」
韓綜《Running Man》最新一集節目中，針對「異性間是否存在純友誼」進行辯論。圖／翻攝自YouTube頻道「SBS Running Man」

你認為男女之間有純友誼嗎？韓綜《Running Man》最新一集節目中，成員們針對戀愛話題進行掀起激烈的論戰，其中討論到「異性間是否存在純友誼」（於影片15分35秒處），韓星朱宇宰的極端發言引起廣大迴響，就連南韓網友也熱烈討論。

節目中，作為該集特別嘉賓的韓星朱宇宰持反對意見，認為現代人不把男性、女性友人看作是「異性」，直呼「這真的很奇怪」，另外也有人附和表示「男女間如果彼此沒有70%的好感，就絕對不會成為朋友」。

但已婚主持人劉在錫指出，自己就有一位認識30年以上的女性藝人朋友，覺得「男女間還是存在友誼的」。然而就在一番激辯後全員開始進行投票前，朱宇宰突然丟出了一句：「如果是男女有純友誼，那就要能一起洗澡喔」，甚至激動說道「如果是朋友那就能一起洗澡吧，真的要連一點異性間的情感都沒有，才能稱上是朋友吧？」

一番言論被轉載至南韓網路論壇，掀起網友熱烈討論。圖／翻攝自南韓網路論壇the qoo
一番言論被轉載至南韓網路論壇，掀起網友熱烈討論。圖／翻攝自南韓網路論壇the qoo

沒想到這番言論轉載至南韓網路論壇「the qoo」上，掀起網友暴風討論。有網友認為「說實話，他是說的沒錯」、「兩人一定是有一方帶有好感，才能繼續維持友誼。尤其成人間更明顯...」、「雖然我有男性友人，但也認為男女沒有純友誼」，也有人搞笑表示「是做得到...但真的完全不想看到對方的下體」。

不過也有網友反駁「我連同性朋友一起洗澡都做不到...」、「就算對異性無感，男女一起洗澡這件事有可能嗎？」、「這和爸爸／成年女兒、媽媽／成年兒子不會一起洗澡的道理一樣吧，和是不是朋友無關，這是成人之間的規則吧」、「沒辦法同意男女間一定要有感情才能當朋友，我身邊有很多男性友人，對他們從來沒有異性的想法，他們從來沒開過那種異性間的玩笑」。

南韓 兩性關係

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