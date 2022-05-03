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東京上野公園夜櫻照超美！「一物入鏡」攝影師慘被恥笑

香港01 / 撰文：田中貴
樓主在東京上野公園拍攝夜櫻，但偏偏樹下專治性病的醫院宣傳牌一併攝入鏡，令夜櫻儼如是性病毒在顯微鏡下的微距照， （「North_ern2」Twitter圖片）
樓主在東京上野公園拍攝夜櫻，但偏偏樹下專治性病的醫院宣傳牌一併攝入鏡，令夜櫻儼如是性病毒在顯微鏡下的微距照， （「North_ern2」Twitter圖片）

無論美景抑或「零死角女神」，就算本身是完美，但總有人會拍到「照妖鏡」般的照片。日本1名經常拍攝美景的攝影師早前到東京上野公園拍攝夜櫻，照片原本是很美的，但偏偏將樹下專治性病的醫院宣傳牌一併攝入鏡，令夜櫻儼如是性病毒在顯微鏡下的微距照，攝影師慘遭朋友恥笑：「不能拍其他角度嗎？」

因為取材角度的錯配，令相片變得「重口味」，但愈重口味愈多人喜歡，圖片吸引接近11萬人讚好，網民留言指好像看到「HIV繁殖過程」。樓主似乎不服氣，翌日繼續在同一個角度拍攝櫻花，但慘得不足70人讚好。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 櫻花 東京

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