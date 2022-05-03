棺材內有聲音！葬禮中入殮女子敲棺睜眼流汗影片曝光

上海驚傳一福利院竟將活人裝屍袋險被火化，殯儀館人員怒斥「還在動是活的」後，將人退還，影片曝光後引起網友群情激憤。同樣在祕魯，一名36歲的女子卡拉卡(Rosa Isabel Cespedes Callaca)也被醫生一度誤判死亡。

卡拉卡在一場家庭旅行中發生車禍，不幸被醫院判死，當親友為她舉行葬禮時，聽見棺材內發出明顯聲響，打開後發現卡拉卡的雙眼睜開，且滿頭大汗，在緊急送往醫院後，證實卡拉卡還活著，只是生命跡象相當微弱，但卡拉卡在歷經數小時後再度被判死，家屬對此相當不滿，認為是醫院錯過黃金救援時間，才導致卡拉卡的「真正死亡」。

根據《秘魯21》及外媒TN報導，卡拉卡與家人在家庭旅行中遭遇了一場嚴重車禍，卡拉卡的先生路易斯·羅德里格斯(Luis Rodriguez)在這場事故中因為撞上卡車而不幸死亡，卡拉卡與他們的3名子女則被送往醫院，其中卡拉卡在判定為「嚴重的顱腦損傷」後，在4月25日時被醫院確認死亡。

親友隔日為卡拉卡舉行葬禮，但當卡拉卡被入殮封棺時，現場的親友發現棺內明顯有敲打的聲音，在開棺後發現卡拉卡正睜開雙眼，並且流著汗，大家都被眼前的景象嚇了一跳，隨即將她再度送往醫院。

在經過數小時的檢查之後，醫生再度證實了卡拉卡已死，但家屬似乎打算將卡拉卡的「二度死亡」歸究給院方，認為院方在4月25日誤判，才導致卡拉卡錯過一次黃金時間的救援。秘魯法官也已著手開始調查此事，家屬也同意驗屍，調查卡拉卡在4月25日是在什麼情況下被判死，以釐清真相。

目前卡拉卡的三名孩子，分別為5歲、11歲和17歲的男孩仍在搶救中，他們在這場車禍也受到重傷。根據秘魯媒體報導，他們仍不知道卡拉卡的死因是什麼。