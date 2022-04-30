女房客欠租不繳 房東一查驚覺她「真實身分」直接霸氣送房

美國有一名男子繼承了祖父的房子後，發現女租客每個月都遲繳或是欠繳房租，他很好奇是怎麼回事，結果看了祖父的筆記後，得知了對方的「真實身份」，決定大方送出房子，讓這名女租客能免費住下去。

綜合外媒報導，美國一名男房東在論壇「Reddit」表示，他大概在一年前繼承了祖父的財產，其中包含了房產，但他發現，有名女租客經常延遲付房租或是直接欠著沒繳，他很想知道是什麼原因，後來翻了祖父留下來的筆記，才知道這名女租客是一名單親媽媽，並且租這邊已經長達6年的時間。

男房東透露，他才擁有這間房子14個月的時間，但是這名單親媽媽已經住了長達6年，他真誠地說「雖然名義上是我的房子，但實際上卻更像她的家」，於是他霸氣決定，直接把這間房子送給女租客，流程正在處理當中。

不少人好奇為什麼他這麼大方送房，男房東表示，有很多原因，其中像是他跟妻子的工作都不錯，加上他自己其實也是單親媽媽扶養長大，所以他深知單親媽媽要自己維持家計有多麽不容易，另外也要阻止親戚賣房分一杯羹的想法，所以才豪氣地直接送房。