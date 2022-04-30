快訊

華視再出包 新董座鄭自隆給員工公開信：無言、傷心

PLG／富邦勇士險勝領航猿 林書緯確診歸隊狀況不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女房客欠租不繳 房東一查驚覺她「真實身分」直接霸氣送房

聯合新聞網 / 綜合報導
男房東發現，女租客是一名單親媽媽，已經住該房長達6年時間，於是決定把房子直接送她。 示意圖／ingimage
男房東發現，女租客是一名單親媽媽，已經住該房長達6年時間，於是決定把房子直接送她。 示意圖／ingimage

美國有一名男子繼承了祖父的房子後，發現女租客每個月都遲繳或是欠繳房租，他很好奇是怎麼回事，結果看了祖父的筆記後，得知了對方的「真實身份」，決定大方送出房子，讓這名女租客能免費住下去。

綜合外媒報導，美國一名男房東在論壇「Reddit」表示，他大概在一年前繼承了祖父的財產，其中包含了房產，但他發現，有名女租客經常延遲付房租或是直接欠著沒繳，他很想知道是什麼原因，後來翻了祖父留下來的筆記，才知道這名女租客是一名單親媽媽，並且租這邊已經長達6年的時間。

男房東透露，他才擁有這間房子14個月的時間，但是這名單親媽媽已經住了長達6年，他真誠地說「雖然名義上是我的房子，但實際上卻更像她的家」，於是他霸氣決定，直接把這間房子送給女租客，流程正在處理當中。

不少人好奇為什麼他這麼大方送房，男房東表示，有很多原因，其中像是他跟妻子的工作都不錯，加上他自己其實也是單親媽媽扶養長大，所以他深知單親媽媽要自己維持家計有多麽不容易，另外也要阻止親戚賣房分一杯羹的想法，所以才豪氣地直接送房。

房租

延伸閱讀

美啟動337調查 聯想中箭

男子欠繳600多筆稅費 執行署運用科技追繳不歇

世芯Q1每股賺6.32元 美國客戶帶動拚逐季成長

美高級官員：美中可合作空間日益縮小

相關新聞

女房客欠租不繳 房東一查驚覺她「真實身分」直接霸氣送房

美國有一名男子繼承了祖父的房子後，發現女租客每個月都遲繳或是欠繳房租，他很好奇是怎麼回事，結果看了祖父的筆記後，得知了對方的身份，決定直接大方送出房子，讓這名女租客能免費住下去。

新郎「脫單夜」狂歡婚禮遲到4小時 新娘氣到當場改嫁賓客

準時是很重要的一件事！在印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一場婚禮上，因為新郎「脫單夜」玩得太嗨，竟然晚了4小時才抵達婚禮現場，新娘父親氣得讓女兒「當場」嫁給別人，對象還是現場臨時選出的人，結局意外發展。

好想帶回家！旅客想把未爆彈當紀念品 在以色列機場引發恐慌

BBC與路透報導，以色列的本古里安機場（Ben Gurion Airport）28日晚間發生一家美國人向安檢人員出示一枚...

一人擁9妻！巴西男靠「極樂輪班表」散播愛 婚後一年卻不快樂

巴西男模烏索（Arthur O Urso）崇尚「自由戀愛」更反對「一夫一妻制」，他娶了第一任老婆卡莎琪（Luana Kazaki）後，於去年一口氣再娶了8名妻子，成為擁有9名嬌妻的幸福男子。烏索時常收到他人羨慕的眼光，他更為妻子們制定「極樂輪班表」，藉此平等地散播愛給每個人...

影／觀光船遇座頭鯨伏擊衝撞 遊客噴飛落海畫面曝光

台灣4-10月是最佳賞鯨豚期間，許多人為了近距離欣賞鯨豚戲水姿態，會搭船「追鯨」，然而近日墨西哥發生一起離奇的追鯨意外，一艘觀光船遭座頭鯨撞擊飛離海面，遊客也因巨大力道被拋飛到空中，造成3名兒童及3名成人受傷，其中一人重傷。

馬警銷毀煙火爆竹釀大爆炸 超巨蘑菇雲影像瘋傳　

警方銷毀煙花竟然變成大爆炸！馬來西亞警方早前充公一批價值417萬令吉（約750萬港元）的煙花爆竹，由於案件已宣判，法庭下年銷毀證物。警方26日下午用水炮淋濕再輾壓銷毀贓物，詎料期間突然發生爆炸，令警方證物倉燒毀、50輛車輛受損，現場更爆出沖上天際的巨型蘑菇雲，3名協助銷毀工作的人員受傷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。