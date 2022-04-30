新郎「脫單夜」狂歡婚禮遲到4小時 新娘氣到當場改嫁賓客

準時是很重要的一件事！在印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一場婚禮上，因為新郎「脫單夜」玩得太嗨，竟然晚了4小時才抵達婚禮現場，新娘父親氣得讓女兒「當場」嫁給別人，對象還是現場臨時選出的人，結局意外發展。

根據《今日印度》報導，事情發生在馬哈拉施特拉邦布爾達納區的婚禮上，婚禮原定在4月22日舉辦，時間為當天的下午4點，所有的準備工作都完成了，但卻遲遲等不到新郎出現。

新娘和她的家人一直在等待新郎到達會場，但他直到晚上8點才到婚禮現場，整整晚了4個小時，據了解，新郎和他的朋友前一天狂歡慶祝脫單，因此一直在跳舞和喝酒，新郎喝到大爛醉，才會發生這個意外。

當新郎抵達會場時候，新郎的父親氣到拒絕讓女兒嫁給他，不過婚禮都已經準備好了，於是他竟然在現在開始詢問來參加的親友要不要當新郎，最後甚至真的把女兒嫁給了賓客，結局相當展開。

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