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手機不小心掉到馬桶裡 女想撿卻摔落卡進糞坑

聯合新聞網 / 綜合報導
一位美國女子為了撿拾手機，不慎摔落在山區的馬桶裡。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位美國女子為了撿拾手機，不慎摔落在山區的馬桶裡。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

現代人手機不離身，然而出門在外若是一個不慎，不小心讓手機掉落在難以撿拾的地方時，千萬要多加留意安全。近來在美國，就出現一起想撿手機而釀成的意外。

根據日本媒體「REAL LIVE」報導，一名40多歲的美國女性，近日到華盛頓州內的一座標高約800公尺的山區登山。她在下午左右抵達山頂，因為內急的關係，所以立刻在山頂找了間廁所排解。但就在廁所中，女性手機不慎掉落到了馬桶裡頭。

由於該處的廁所為傳統的蹲式馬桶，手機一下子就摔到了深處。女性先是一度拆除馬桶外殼，並以自己的狗作為輔助，試圖將手機從糞坑中撿回來，但是沒能成功。就在她嘗試用其他方式撿取時，自己卻一個不小心掉了進去，身體卡在廁所與糞坑之間。

幸好，女性在這時有成功拿回他的手機，於是立刻撥打電話求救。在經過消防隊的搶救下，女性總算得以脫身。女性就地清洗髒汙，消防員勸女性最好到醫院進行檢查，不過遭到拒絕。女性在謝過消防隊員後，選擇直接回家休養。

網友們看到這則消息，紛紛表示「光是用想的就覺得好臭」、「排泄物細菌超多的感覺之後會生病」、「要是我的話，手機掉馬桶裡面就不要了」、「好險她的手機有防水，不然要是沒辦法求救，可能就得卡在那裡一輩子了」。

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