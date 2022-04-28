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一人擁9妻！巴西男靠「極樂輪班表」散播愛 婚後一年卻不快樂

聯合新聞網 / 綜合報導
巴西男模烏索擁有9名老婆，他更為此制定「極樂輪班表」，希望能平等的散播愛給每個人。圖／取自Instagram
巴西男模烏索擁有9名老婆，他更為此制定「極樂輪班表」，希望能平等的散播愛給每個人。圖／取自Instagram

巴西男模烏索（Arthur O Urso）崇尚「自由戀愛」更反對「一夫一妻制」，他娶了第一任老婆卡莎琪（Luana Kazaki）後，於去年一口氣再娶了8名妻子，成為擁有9名嬌妻的幸福男子。烏索時常收到他人羨慕的眼光，他更為妻子們制定「極樂輪班表」，藉此平等地散播愛給每個人，然而婚後一年過去，烏索也自曝婚姻慘況，直言自己感受不到快樂。

根據《每日郵報》報導，烏索去年在巴西聖保羅和8位女性結婚，一度成為媒體焦點，當地的法律並不允許一夫多妻制，但8名女子甘願為愛走向紅毯，儘管不被法律承認，仍願意與烏索組成美滿的「大家庭」。為了回報妻子們，並給予每個人平等的愛，烏索安排了「極樂輪班表」，每天按表操課，以確保能寵幸到每位愛人。

烏索制定「極樂輪班表」的本意是為了增添性生活的風趣，然而日復一日，他漸漸開始感到疲乏，「當我與一名妻子親熱時，我還要顧慮其他老婆」，烏索坦言自己彷彿失去初心，床榻上的「翻雲覆雨」變成了一種必須要去做的事，讓他每天被「輪班表」逼著行動，漸漸感受不到快樂。

為此，烏索改變了與老婆們的互動方式，拋開「極樂輪班表」的制度，改採「想要再行動」的模式，藉此加深夫妻間的「自然互動」，讓感情成為生活的主導。烏索也表示，比起每個人分配到的「親熱頻率」，老婆們似乎更關心禮物的價值，若有人拿到比較貴重的禮物，其他的妻子就會心生嫉妒，所以他正在學習如何拿捏分寸。

烏索認為，「多妻」的相處模式就是要人人平等，不能為其中一人做的更多。然而，其中一名妻子因無法接受多角關係而向他提出離婚，但烏索仍堅持自己的夢想，「我的願望是擁有10個妻子，也想跟每個妻子生一個孩子」，並計畫未來再迎娶兩名嬌妻，湊齊「夢想的大家庭」。

一名老婆向他提出離婚後，烏索目前擁有8名妻子，他更發下豪語，將在未來湊齊10個人。圖／取自Instagram
一名老婆向他提出離婚後，烏索目前擁有8名妻子，他更發下豪語，將在未來湊齊10個人。圖／取自Instagram

巴西 婚姻 結婚 一夫多妻

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