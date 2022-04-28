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影／觀光船遇座頭鯨伏擊衝撞 遊客噴飛落海畫面曝光
台灣4-10月是最佳賞鯨豚期間，許多人為了近距離欣賞鯨豚戲水姿態，會搭船「追鯨」，然而近日墨西哥發生一起離奇的追鯨意外，一艘觀光船遭座頭鯨撞擊飛離海面，遊客也因巨大力道被拋飛到空中，造成3名兒童及3名成人受傷，其中一人重傷。
墨西哥南下加利福尼亞半島（Baja California Peninsula）是著名的旅遊勝地，也是賞鯨天堂，可搭乘觀光船出海觀賞鯨魚優雅身姿。據《墨西哥每日郵報》報導，22日一艘帶遮陽篷的觀光船在疑似在返回拉巴斯港時，被鯨魚由下往上衝撞，強大力道將船撞離海面，其中一名遊客甚至撞破遮陽篷，被甩飛掉入海中。
當地民防辦公室表示，此意外一共造成6人受傷，其中包含受輕傷的3名兒童，及1名受重傷的成人。據辦公室表示，該船船長可能沒有發現鯨魚出現在水面下，但墨西哥法規要求船隻必須與這些生物保持距離，且當時觀光船疑似超速行駛，故當局將調查這起事件，確定船主是否有過失。
綜合媒體報導，撞擊觀光船的疑似是座頭鯨，但尚未調查到鯨魚是否因此受傷。
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