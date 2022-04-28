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馬警銷毀煙火爆竹釀大爆炸 超巨蘑菇雲影像瘋傳　

香港01 / 撰文/李納德
當地民眾從不同方位都見到爆炸後的巨型蘑菇雲。（YouTube影片截圖）
當地民眾從不同方位都見到爆炸後的巨型蘑菇雲。（YouTube影片截圖）

警方銷毀煙火竟然變成大爆炸馬來西亞警方早前充公一批價值417萬令吉（約750萬港元）的煙火爆竹，由於案件已宣判，法庭下年銷毀證物。警方26日下午用水炮淋濕再輾壓銷毀贓物，詎料期間突然發生爆炸，令警方證物倉燒毀、50輛車輛受損，現場更爆出沖上天際的巨型蘑菇雲，3名協助銷毀工作的人員受傷。

由於附近有大廈民房，網上傳出大量爆炸及起火影片，巨型蘑菇雲惹來網民哄動，有議員指事發地點方圓1公里都聽到巨響，附近學校、房屋、商店都受波及。警方初步調查認為，事件和天氣既熱且乾有關，會和法庭檢討更安全的銷毀證物手法。

昨日（26日）吉隆坡市中心以北的冼都區發生大爆炸，現場爆出高聳入雲的超巨型蘑菇雲，附近民眾拍攝到大量爆炸及起火影片，建築物內煙霧彌漫、頻頻傳出爆炸聲，還發出閃光，事後發現爆炸地點是警方倉庫。當地傳媒指，原來事發時冼都警方正處理充公所得、價值417萬令吉的非法火爆竹。

事發於下午6時15分，初步消息指警方銷毀煙火爆竹時，存放地點發生火警，導致現場發生大爆炸。有議員透露，爆炸地點方圓1公里都聽到巨響，附近學校、房屋、商台受到波及。消防部門指，事件燒毀警方1個30米乘15米的倉庫，有50輛贓物車輛受損，爆炸的震動令多個建築玻璃被震碎、天花板損毀，周圍都是煙火爆竹碎片。

當地傳媒指，警方是用消防提供的水炮噴水淋濕煙花爆竹再進行輾壓銷毀，可能有部分未有淋濕，因此意外引爆。冼都警區主任馬永來助理總監證實，爆炸地點位於柏亨迪安路，是警方證物貨倉，警方銷毀煙花爆竹後清理現場，3名男子正協助警方銷毀工作，他們將被銷毀的爆竹及煙花殘骸收拾到垃圾桶時，突然發生爆炸。3人手臂及身體輕度灼傷，年齡介乎25至30歲，已送院治理。

馬永來今日（27日）再澄清，爆炸地點距離冼都警總2公里，是證物倉而非警局爆炸。現場有7人正進行清理工作，其中4名是警員，他們未有受傷。警方是根據法庭命令，銷毀方式是輾碎、推壓、灑水，最後埋入土內，昨下午4時半已在法庭人員見證下完成工作，消防也在場監督及協助灑水。初步調查相信是銷毀過程中煙火爆竹和泥沙磨擦產生熱力，加上天氣又熱又乾才肇事，消防仍在調查具體原因。

他續指，爆炸的證物倉原本用於停放涉及犯罪的交通工具，其中有18輛車及20輔卡車被波及燒毀，附近7間民房、1間學校、1間修車廠及1棟3層建築被震碎玻璃及損壞。現場泥地一片布滿碎片，警方將來會和法庭檢討更安全的銷毀手法。

有修車廠人員向馬媒表示，爆炸時他的一輛車被震碎倒後鏡，更有一根鐵棍插穿了屋頂，幸好未有飛插入屋內。

案件源於上月23日，馬警偵破非法集團由中國以海運方式偷運煙火爆竹入境，分裝在1059個箱子及35個麻包袋，存放於臨時倉庫準備售賣，終全數被充公，行動中拘捕5人。案件51歲主謀被落案控告，早前已認罪罰款，其餘4人獲釋。由於全案完結，法庭指令警方銷毀所有證物。

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文章授權轉載自《香港01》

爆炸 建築 馬來西亞

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