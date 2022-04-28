遺失35年戒指在蘋果樹下被挖出 90歲阿嬤驚喜尋回亡夫遺物

不少人在整理房子時，會意外發現曾經怎麼找都找不到的遺失物，而在英國，就有一位老太太在打掃庭院時尋回物品，不過這樣東西的意義非比尋常，是她的亡夫在35年前丟失的婚戒，令她尋獲當下興奮不已。

根據英國媒體報導，一位名叫安．肯里克（Ann Kenrick）的英國90歲寡婦，一個週六在家中整理後院時，於一棵蘋果樹的根部附近，撿到離世22年的亡夫彼得（Peter）35年前遺失的結婚戒指。

據她描述，那天當她拉起一束草時，一塊髒兮兮的金屬從地面彈了出來，乍看之下完全不像戒指，「我看著它心想，這不可能，我真的很興奮，當我告訴一個朋友這件事時，我有點哽咽。」她也表示，若丈夫知道肯定也會和她一樣驚訝。

如今高齡90歲的安，是7個孩子的母親，她57歲的兒子鮑勃．肯里克（Bob Kenrick）表示，「媽媽情緒非常激動且欣喜若狂，但這不是父親丟失的第一件物品，他曾經遺失過各式各樣的東西。」儘管如此，安（Ann）仍堅持修復戒指，日後作為項鍊佩戴，以此紀念她的丈夫。

這則新聞令許多網友深受感動，「哇！過了35年耶」、「好替她開心」、「多有愛的故事啊！」、「我們偶爾也需要聽到這種故事」。