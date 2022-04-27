快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

喝水也要半裸？日本廣告吐槽「韓劇公式」必失憶 韓網笑瘋敲碗續集

聯合新聞網 / 綜合報導
南韓最大燒酒品牌「真露」進軍日本市場，日前在官方YouTube頻道上推出兩部廣告。圖／翻攝自JINRO（ジンロ）官方YouTube頻道
南韓最大燒酒品牌「真露」進軍日本市場，日前在官方YouTube頻道上推出兩部廣告。圖／翻攝自JINRO（ジンロ）官方YouTube頻道

南韓最大燒酒品牌「真露」進軍日本市場，日前在官方YouTube頻道上推出兩部廣告，影片中以韓劇常用套路作為主軸，滿滿吐槽點又不失搞笑，掀起網友熱烈討論。

真露找來日本當紅男女演員小關裕太、佐久間由衣，兩人在廣告中飾演韓劇常見的男女主角，為大家演繹平時常在韓國浪漫愛情劇中出現的「固定公式」，像是「突然降臨的富二代」、「灰姑娘式深情對望」、「驚喜未婚妻」、「第10集記憶喪失」、「一秒太陽雨」、「突襲背後抱」等經典場面。

其中備受熱烈討論的，還有男主角總是在豪宅裡半裸喝水、女主角自責時以額頭撞牆，及兩人親密指數大躍進，卻在「逐漸母湯」時突然響起的手機鈴聲，超搞笑影片不到10天就突破兩百萬觀看數。此外，男女主角在廣告中雖然說著日文，卻不時穿插韓文「IC（可惡）」、「咪邱搜咪邱搜（瘋了吧）」等語助詞，讓網友們聽了好混亂，但又意外聽得懂直呼「很合理」。

留言區也集結了日韓各地網友，吐槽道「好期待...兩部都好好看，短短6分鐘卻好像看完了整部韓劇，敲碗第三部」、「重看了好幾次，坐等第三部」、「觀後感想：好漂亮、想戀愛、想喝酒」、「笑到停不下來，冰箱裡面竟然全部都是燒酒」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

廣告 日本 南韓 韓劇

相關新聞

一人擁9妻！巴西男靠「極樂輪班表」散播愛 婚後一年卻不快樂

巴西男模烏索（Arthur O Urso）崇尚「自由戀愛」更反對「一夫一妻制」，他娶了第一任老婆卡莎琪（Luana Kazaki）後，於去年一口氣再娶了8名妻子，成為擁有9名嬌妻的幸福男子。烏索時常收到他人羨慕的眼光，他更為妻子們制定「極樂輪班表」，藉此平等地散播愛給每個人...

女子選前夫葬禮同地點再婚 邀請前公婆出席被轟「自私」

一名女子齊拉（Zilla）在前夫因車禍過世後，在一年內再婚。令人震驚的是，女子選擇了與前夫的葬禮同地點的教堂，在籌備婚禮時還主動邀請前公婆到場觀禮，讓人直呼「自私」。

日本渣男「腳踏50條船」騙財騙色竟判無罪 檢察官一句話引眾怒

今年2月Netfilx推出的犯罪紀錄片《Tinder詐騙王》講述有一位以色列的騙子透過Tinder交友App接觸多名女性，並騙取禮物和金錢以過上奢侈的生活。這個節目上映後引來全球不少觀衆關注，其實日本亦有一位「低配版」的詐騙王，竟然同時與50位女性交往...

影／觀光船遇座頭鯨伏擊衝撞 遊客噴飛落海畫面曝光

台灣4-10月是最佳賞鯨豚期間，許多人為了近距離欣賞鯨豚戲水姿態，會搭船「追鯨」，然而近日墨西哥發生一起離奇的追鯨意外，一艘觀光船遭座頭鯨撞擊飛離海面，遊客也因巨大力道被拋飛到空中，造成3名兒童及3名成人受傷，其中一人重傷。

馬警銷毀煙火爆竹釀大爆炸 超巨蘑菇雲影像瘋傳　

警方銷毀煙花竟然變成大爆炸！馬來西亞警方早前充公一批價值417萬令吉（約750萬港元）的煙花爆竹，由於案件已宣判，法庭下年銷毀證物。警方26日下午用水炮淋濕再輾壓銷毀贓物，詎料期間突然發生爆炸，令警方證物倉燒毀、50輛車輛受損，現場更爆出沖上天際的巨型蘑菇雲，3名協助銷毀工作的人員受傷。

隨手喝桌上飲料...6歲男童腦死昏迷6天 媽忍痛同意拔管亡

不少人會喝能量飲品提神，但千萬不要讓小孩子亂喝，否則隨時出事！墨西哥一名6歲男童，在祖母家喝了一杯能量飲品後出現不適，隨即送院求醫，被診斷是「中毒」且腦死亡，昏迷6天後其母親才忍痛同意拔管結束生命

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。