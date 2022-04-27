喝水也要半裸？日本廣告吐槽「韓劇公式」必失憶 韓網笑瘋敲碗續集

南韓最大燒酒品牌「真露」進軍日本市場，日前在官方YouTube頻道上推出兩部廣告，影片中以韓劇常用套路作為主軸，滿滿吐槽點又不失搞笑，掀起網友熱烈討論。

真露找來日本當紅男女演員小關裕太、佐久間由衣，兩人在廣告中飾演韓劇常見的男女主角，為大家演繹平時常在韓國浪漫愛情劇中出現的「固定公式」，像是「突然降臨的富二代」、「灰姑娘式深情對望」、「驚喜未婚妻」、「第10集記憶喪失」、「一秒太陽雨」、「突襲背後抱」等經典場面。

其中備受熱烈討論的，還有男主角總是在豪宅裡半裸喝水、女主角自責時以額頭撞牆，及兩人親密指數大躍進，卻在「逐漸母湯」時突然響起的手機鈴聲，超搞笑影片不到10天就突破兩百萬觀看數。此外，男女主角在廣告中雖然說著日文，卻不時穿插韓文「IC（可惡）」、「咪邱搜咪邱搜（瘋了吧）」等語助詞，讓網友們聽了好混亂，但又意外聽得懂直呼「很合理」。

留言區也集結了日韓各地網友，吐槽道「好期待...兩部都好好看，短短6分鐘卻好像看完了整部韓劇，敲碗第三部」、「重看了好幾次，坐等第三部」、「觀後感想：好漂亮、想戀愛、想喝酒」、「笑到停不下來，冰箱裡面竟然全部都是燒酒」。

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