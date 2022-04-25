快訊

直播／今本土飆5108例再創新高 境外+133無死亡個案

獨／為何1922半夜也不通？指揮中心揭大夜班殘酷接線比

他迎娶3姊妹每晚輪流睡 制定嚴格「行房班表」週末再一起玩

聯合新聞網 / 綜合報導
斯蒂沃即將迎娶3姊妹，發展一夫多妻關係。圖擷自@Eric Mboya
斯蒂沃即將迎娶3姊妹，發展一夫多妻關係。圖擷自@Eric Mboya

肯亞男子斯蒂沃（Stevo）自認是位忠誠的男人，但希望他的愛能不只分給一位女孩，最終他覓得3胞胎姊妹和他發展1夫3妻關係，3姊妹還制定嚴格的「行房班表」，每晚輪流和斯蒂沃度過美好夜晚。

根據《每日星報》報導，斯蒂沃首先認識凱特（Cate），之後進而認識她的2位姊妹伊芙（Eve）和瑪麗（Mary），4人維持這段關係已經有幾個月時間，3胞胎姊妹最後也決定一起嫁給斯蒂沃。

斯蒂沃自認是忠實又慷慨的人，「我相信我的愛不是只能給一個女孩的，我天生就是一夫多妻主義者」，但他的觀念卻不被前女友接受，「我告訴前女友想再找一個女孩交往，因為我不想偷吃，而是想多找一個女朋友」。

3姊妹制定嚴格的時間表，規定什麽時間由誰來陪斯蒂沃過夜，比如週一是瑪麗、週二是凱特、週三則是伊芙...以此類推，週末則是大家一起玩樂陪伴的時光。斯蒂沃滿意地說，「我有她們3人已經很滿足了，我不會再帶人（妻子）回來，這是一個幸福的家庭」。

2014年3月，肯亞議會通過允許一夫多妻的法案，該法案於同年5月1日生效；據悉，一夫多妻制在穆斯林傳統國家相當普遍，但斯蒂沃和妻子們從事基督教福音音樂工作，一夫多妻關係對基督徒而言並不常見，僅在非洲及美國少數小型教派允許這種情況。

非洲 肯亞 一夫多妻

延伸閱讀

物件剛釋出就有人下斡旋...他起疑「想加速成交？」 釣仲介曝房產趨勢

靈異照片絕跡了？ 網曝真實理由：現代科技反而拍不到鬼

新人搶破頭...學長工程師「待不下去」曝5大血汗內幕 網喊中肯

真的降肉了...大豬從貨車摔落翻滾斷腿 網驚：九天玄女指定司機？

相關新聞

他迎娶3姊妹每晚輪流睡 制定嚴格「行房班表」週末再一起玩

肯亞男子斯蒂沃（Stevo）自認是位忠誠的男人，但希望他的愛能不只分給一位女孩，最終他覓得3胞胎姊妹和他發展1夫3妻關係，3姊妹還制定嚴格的「行房班表」，每晚輪流和斯蒂沃度過美好夜晚。 根據《每

美國男童9歲上大學、13歲考上博士班 志向是物理學教授

美國13歲少年艾略特（Elliott Tanner）是一名少見的神童，他在9歲進入明尼蘇達州大學，主修物理學、輔修數學，預計將於今年5月畢業，並已錄取該校物理學博士學位計畫，成為科學與工程學院有史以來最年輕的學生，他希望未來能成為一名物理學教授，就能與他人分享他對物理的熱情。

迫2公牛當朋友卻引起「釘孤枝」 男上前阻止反遭撞爆睾丸

「迫」2頭公牛做朋友的下場太慘了。泰國1名養牛男日前帶2頭雄性水牛去吃草，但牠們一見面就打起上來，男子介入阻止時，被其中1頭撞到重傷，生殖器嚴重受傷，睾丸爆裂、大腿及胸部重創，救援隊趕到時他倒卧血泊中，進行緊急包紮送院，未知其睾丸是否能救回。

狂！24歲女起飛前突開艙門放逃生梯 停機坪狂奔還吐警口水

拉出緊急逃生梯很好玩嗎？美國1名24歲女子日前從水牛城乘機到芝加哥，當機長準備起飛時，她突然打開艙門放下充氣式緊急逃生梯，令飛機連所有乘客被迫回登機口再作安排。當時...

同一家公司待84年！巴西百歲老翁創金氏世界紀錄 他曝久待祕訣

巴西南部聖卡塔里納州（Santa Catarina）布魯斯基市（Brusque）百歲老翁奧斯曼（Walter Orthm...

上廁所掉進鱷魚池 他慘遭5條鱷魚咬成重傷

柬埔寨37歲男子索西亞(Sou Sothea)在鱷魚養殖場工作，17日晚間他與家人酒聚後，返床休息，但凌晨上廁所時疑因酒意未醒，失足掉落一旁裝有50多條鱷魚的鱷魚池中，其中有5條鱷魚圍攻，造成他全身重傷，且頭部傷勢最為嚴重，所幸索西亞送醫後緊急搶回一命。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。