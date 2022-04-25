美國男童9歲上大學、13歲考上博士班 志向是物理學教授

美國13歲少年艾略特（Elliott Tanner）是一名少見的神童，他在9歲進入明尼蘇達州大學，主修物理學、輔修數學，預計將於今年5月畢業，並已錄取該校物理學博士學位計畫，成為科學與工程學院有史以來最年輕的學生，他希望未來能成為一名物理學教授，與他人分享對物理的熱情。

根據CBS報導指出，艾略特3歲就會閱讀及算數，並在家自學，只花了2年就讀完高中，9歲進入明尼蘇達州大學，是科學與工程學院有史以來最年輕的學生，不只積極參與本科研究，還一邊協助輔導其他同學，甚至能維持學業成績平均點數（GPA）平均3.78的好成績。

艾略特的母親蜜雪兒（Michelle Tanner）表示，艾略特跟一般的13歲男孩一樣，喜歡玩電子遊戲、喜歡跟朋友出去玩，唯一差別是一般13歲小孩正在讀中學，而他現在正在讀大學罷了。

蜜雪兒坦言，艾略特的博士課程沒有得到學費減免或其他經濟援助，目前親友正在籌備資金，以便負擔他的博士學費，艾略特計畫，等他完成約5到6年的課程後，他想成為一名物理學教授，返校與其他學生分享他對物理的熱情。