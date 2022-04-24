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迫2公牛當朋友卻引起「釘孤枝」 男上前阻止反遭撞爆睾丸

香港01 / 撰文／李納德
泰男剛好被撞到胯下，生殖器受損睪丸爆裂，救護隊人員趕到時，見他倒臥血泊中，十分痛苦。（AMARINTV新聞截圖）
泰男剛好被撞到胯下，生殖器受損睪丸爆裂，救護隊人員趕到時，見他倒臥血泊中，十分痛苦。（AMARINTV新聞截圖）

「迫」2頭公牛做朋友的下場太慘了。泰國1名養牛男日前帶2頭雄性水牛去吃草，但牠們一見面就打起上來，男子介入阻止時，被其中1頭撞到重傷，生殖器嚴重受傷，睾丸爆裂、大腿及胸部重創，救援隊趕到時他倒卧血泊中，進行緊急包紮送院，未知其睾丸是否能救回。男子事後非常傷心，形容撞他的是「善良的牛」，從未向他展示敵意，近日他買來1頭新水牛，一心想2頭牛當朋友，未料牠們一見就打。外媒指水牛有極強攻擊力，男子見到牛互撞應保持安全距離，而非上前充當「慈父」制止打鬥。

事發於武里南府南榮區村落，本月21日早上，有名飼養水牛男子被自家水牛撞到重傷，現場消息指，他目擊2頭水牛毆鬥後上前「勸架」，被其中1隻撞倒，更剛好撞及雙腿之間，他生殖器受重擊，睾丸爆裂、大腿及胸部受傷。救援人員趕到時，男子倒臥在離牛棚30米外的血泊中，救護員替他緊急包紮後即時送院。

受傷的40歲養牛人要求當地傳媒別公開其姓名，故他化名A，自己事發前一周才買入2歲公水牛「Pao」，原本還養了另1頭同齡公水牛「Khluay」，他想將2頭牛放入用一個柵內飼養，但牠們完全不相容。養開有感情，A表示買下Khluay時只有6個月大，個性很溫馴，他形容是「善良的牛」，未料Khluay也看Pao不順眼。

A想到可以將2頭牛放在同一個柵圈內吃草，一廂情願覺得牠們可以培養感情當好友，沒想到2頭牛一天到晚打架。但A未放棄讓勢成水火的公牛當朋友，事發當日早上再作嘗試，但2頭牛一見面就打，Khluay從未試過對A展示敵意，惟他上前勸阻時竟被Khluay撞倒。A的媽媽也表示，兒子當日帶2頭公牛出去時，原本很善良的Khluay看起來非常生氣，沒想到真的出事。

目前A仍在留醫，未知其睾丸是否有救。不過外媒提到，許多動物有領域意識，雖然事主就像父親一樣想阻止2名孩子打加，但面對攻擊力極強的動物，應切記保持安全距離。

泰男稱Khluay是「善良的牛」，想牠和Pao當朋友，之前Khluay從未試過對他展示敵意。（AMARINTV新聞截圖）
泰男稱Khluay是「善良的牛」，想牠和Pao當朋友，之前Khluay從未試過對他展示敵意。（AMARINTV新聞截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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