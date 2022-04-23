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上廁所掉進鱷魚池 他慘遭5條鱷魚咬成重傷

聯合新聞網 / 綜合報導
索西亞(Sou Sothea)上廁所時不慎掉入鱷魚池中，慘遭5條鱷魚圍攻，咬成重傷。圖擷自Daily Star
索西亞(Sou Sothea)上廁所時不慎掉入鱷魚池中，慘遭5條鱷魚圍攻，咬成重傷。圖擷自Daily Star

柬埔寨37歲男子索西亞(Sou Sothea)在鱷魚養殖場工作，17日晚間他與家人酒聚後，返床休息，但凌晨上廁所時疑因酒意未醒，失足掉落一旁裝有50多條鱷魚的鱷魚池中，其中有5條鱷魚圍攻，造成他全身重傷，且頭部傷勢最為嚴重，所幸索西亞送醫後緊急搶回一命。

根據「Daily Star」報導，索西亞在柬埔寨暹粒省的Kampong Tayong村一處鱷魚養殖場工作，17日他與家人小酌後，一如往常回到鱷魚池旁的吊床休息，凌晨1時許醒來要上廁所，卻不小心跌落鱷魚池。

未料，鱷魚池內的5條鱷魚突然對他發起猛攻，附近鄰居聽聞索西亞的慘叫聲後，趕緊持棍棒趕到現場驅離鱷魚，並將索西亞拉上岸，而他已全身瘀青、佈滿咬傷，傷勢嚴重，所幸送醫治療後身體狀況穩定。

鱷魚

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