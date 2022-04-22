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一餐狂吃三千卡 英國妙齡女瓜子臉卻有「超肥啤酒肚」

聯合新聞網 / 綜合報導
一位英國女子雖然臉瓜子樣貌正常，卻有著非常誇張的啤酒肚身材。圖擷取自抖音
一位英國女子雖然臉瓜子樣貌正常，卻有著非常誇張的啤酒肚身材。圖擷取自抖音

肥胖是許多現代人的困擾，近日國外媒體報導，有一位英國妙齡女，儘管有著清秀的瓜子臉蛋，然而身體卻有嚴重的肥胖問題，讓她在網路上成為焦點。

根據日本媒體「Techinsight」報導，住在英國西部的安東妮雅（Antonia Graham）今年25歲，是三個孩子的媽。一直以來她都有驚人食量，一餐可以吃下高達3000大卡的食物，因此光是一個月的餐費，就得消耗掉一萬英鎊（約相當新台幣381213萬元）之多。

更讓人驚奇的是，如果只看臉的部分，絲毫看不出安東妮雅和其他體性普通的女性有什麼差別。然而她的肚子部分，卻像有嚴重啤酒肚的中年男子一般，令人留下深刻的印象。

安東妮雅雖然嘗試過減肥，不過即使長達五天不吃東西只喝水，身體也完全沒有瘦下來。後來她將自己的樣子，拍成影片在社群網站上分享，儘管遭到不少人批評過胖，但也收到擁有同樣煩惱的人，對她的勇氣表達肯定。

現在的安東妮雅，已經決定接受自己的身材。她常在抖音上，利用自己「臉小體胖」的特殊外表，製作即興短片分享。如今她的帳號，已經累積了35萬以上的粉絲及1千多萬的讚數，成為知名的網紅之一。

@antoniagrahamx

Body goals x

♬ The Assignment - Tay Money

英國 肥胖

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